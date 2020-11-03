В Вооруженных силах вылечились от коронавируса почти 14 тысяч военнослужащих

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно этой статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 13 тысяч 921 военнослужащего.

По сведениям на вечер 3 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились от Covid 73 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, превысила 54 тысячи 100 человек.

В то же время 3 тысячи 323 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. Более двух тысяч ста пациентов лежат в военных госпиталях. Тридцать человек изолированы по месту службы. Двадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Свыше тысячи ста человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 6 человек, в состоянии средней тяжести -16 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 9 тысячам 525 пациентам, более 2 352 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.