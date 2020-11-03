В Казани завершился чемпионат России по плаванию. Он должен был пройти в апреле и стать отборочным для участия в Олимпийских играх-2020. Но, как мы знаем, в этом году многое пошло не так, как обычно. Несмотря на перерыв в тренировках и отсутствие соревновательной практики, наши пловцы смогли набрать приличную форму.

Владимир Сальников уверен, что наша сборная сможет выйти на пик формы к Олимпиаде в Токио. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Итоги чемпионата специально для "РГ" подвел четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, который на днях был единогласно переизбран на пост главы ВФП.

Владимир Валерьевич, как все прошло с точки зрения организации? И довольны ли вы спортивными результатами?

Владимир Сальников: К организации - никаких претензий. Чемпионат России удалось провести с соблюдением всех мер безопасности и на должном уровне. На трибунах присутствовали зрители, но их было немного из-за ограничений. Хочу отметить, что Дворец водных видов спорта в Казани удобно сконструирован: есть возможность разделить потоки. Зрители не пересекались со спортсменами, располагались на дальних трибунах. А места ближе к чаше бассейна занимали сами пловцы и тренеры.

Что касается результатов, то я остался доволен. Было установлено много рекордов страны и юношеских мировых рекордов.

В списке рекордсменов есть знакомые фамилии: Антон Чупков, Андрей Минаков, Евгения Чикунова. Но появились и новые имена - Илья Бородин, Анна Чернышева. Значит ли это, что нас ждет смена поколений в сборной?

Владимир Сальников: Сборная обновится. По разным данным на 20 - 30 процентов. Действительно появилось много молодых спортсменов, которые ранее не претендовали на попадание в состав. Поэтому отборочный чемпионат страны, который пройдет в Казани в апреле 2021 года, будет интересным. Уверен, те, кто заявили о себе здесь, смогут показать еще более высокие результаты.

Сейчас мы могли бы подводить итоги Олимпиады, которая, по расчетам, должна была стать успешной для наших пловцов, но теперь вынуждены снова строить планы. Пандемия не сбила с курса?

Владимир Сальников: Я не любитель прогнозов. Но, учитывая позиции в топе мирового рейтинга до пандемии, наши специалисты считают, что мы могли бы завоевать около десятка медалей разного достоинства. Однако те секунды не потеряны. И Кубок, и чемпионат России это доказали. Все спортсмены демонстрируют огромную мотивацию. Соскучившись по тренировкам, все подошли к восстановлению формы ответственно. Стимулом было скорее вернуться в привычное состояние. Поэтому мы работаем по плану, готовимся к Олимпиаде. Все делаем для того, чтобы выйти на пик формы в нужный момент.

А этой зимой еще поплаваем? В декабре Санкт-Петербург должен принять два турнира - чемпионат страны в 25-метровом бассейне и "Кубок Сальникова".

Владимир Сальников: Мы получили подтверждение возможности проведения соревнований. Так что и здесь мы с курса не сбиваемся.