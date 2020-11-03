Найденный в Сахаре метеорит доказал присутствие воды на Марсе

Международная команда ученых во главе с профессором Такаши Микочи из Токийского университета (Япония) изучила марсианский метеорит NWA 7533, который был найден в пустыне Сахара, и обнаружила признаки присутствия воды на Марсе миллиарды лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Ученые изучили один из двух марсианских метеоритов, которые были найдены несколько лет назад в пустыне Сахара и получили обозначения NWA 7034 и NWA 7533. Аббревиатура NWA обозначает Северо-Западную Африку, а номер - это порядковый номер, под которым они официально Метеоритным обществом были признаны метеоритами.

Кстати, анализ показал, что оба этих объекта представляют собой смесь различных обломков горных пород и являются новыми типами марсианских метеоритов. Установлено, что самые ранние фрагменты пород, присутствующих в этих метеоритах, образовались на Марсе 4,4 миллиарда лет назад. Такие камни не только крайне редки, но и очень дорого стоят. Цена за них достигает 10 тысяч долларов за грамм. Метеорит NWA 7533 весит 50 граммов. Он был приобретен специально для анализа международной командой.

"Я впервые исследовал этот метеорит, получивший прозвище "Черная красавица" за его темный цвет, - говорит профессор Микучи. - NWA 7533 был подвергнут четырем различным видам спектроскопического анализа. Результаты привели нашу команду к захватывающим выводам".

Планетологам известно, что вода на Марсе появилась не менее 3,7 миллиарда лет назад. Но анализ минерального состава метеорита показал, что вода, вероятно, существовала на Красной планете еще 4,4 миллиарда лет назад. То есть она появилась там гораздо раньше, чем принято считать.

На это указывают найденные учеными следы окисления, которые образовались при каком-то мощном ударе о поверхность Марса. В результате вырванные с поверхности Красной планеты фрагменты были выброшены в космическое пространство и достигли Земли.

"Магматические обломки или фрагменты породы в метеорите образованы из магмы и обычно возникают в результате ударов и окисления, - объясняет Микучи. - Такое окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на поверхности Марса или в марсианской коре 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть этой коры. Наш анализ также предполагает, что такое воздействие высвободило бы много водорода, что способствовало бы глобальному потеплению на планете в то время, когда на ней уже была плотная атмосфера из углекислого газа".

Если вода на Марсе появилась раньше, чем предполагалось, то это может указывать и еще на одно важное обстоятельство: по мнению исследователей, вода, возможно, была естественным побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования Марса.

Это открытие может помочь исследователям ответить и на глобальный вопрос о том, откуда вообще взялась вода. В свою очередь, это может изменить взгляд на теории о происхождении жизни на Земле и заполнить некоторые пробелы в знаниях о роли воды в формировании планет.

В планетологии давно существует вопрос о происхождении воды на Земле, Марсе и других крупных телах, таких как Луна. Одна из гипотез предполагает, что она была занесена на поверхность астероидами или кометами. Другие исследователи считают, что вода может быть просто одним из многих веществ, которые естественным образом возникают при образовании планет. Новая работа подтверждает именно вторую гипотезу.