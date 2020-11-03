Найденный в Сахаре метеорит доказал присутствие воды на Марсе

Новости

Актер Иван Краско заявил о поражении 45 процентов легких из-за COVID-19 18:35
Более 100 миллионов человек проголосовали досрочно на выборах в США 18:15
Инспекторы разрешили жить двум рысям в петербургской квартире 18:15
Боевики в Идлибе хотят использовать дрон для провокации против военных 18:05
Власти подвели итоги первых дней проекта "Время ранних" в московском метро 17:54
Третьяковка за год набрала почти пять миллионов просмотров на YouTube 17:54
Toyota показала предсерийные прототипы водородного Mirai второго поколения 17:48
Автовладельцев не будут обязывать проходить техосмотр после мини-тюнинга 17:48
Боксер Поветкин госпитализирован с коронавирусом 17:45
Матвиенко выразила соболезнования в связи с терактом в Вене 17:43
Netflix снимет сериал про Дэвида и Викторию Бекхэм 17:41
Чавушоглу выразил соболезнования связи с гибелью татарстанца в Турции 17:40
В Москве заработал мобильный пункт для штрафов за нарушение масочного режима 17:31
Сериал "Новенький" о буллинге в школе продлен на второй сезон 17:22
В проекте бюджета Москвы на 2021 год заложено 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от коронавируса 17:20
В детской больнице Петербурга появился томограф, который читает сказки 17:18
Туристка из России утонула во время отдыха в Анталье 16:56
Началось затопление горящей шахты под Ухтой 16:25
Петербургские ученые открыли новый минерал на Камчатке 16:17
Городские службы Москвы переведут на усиленный режим работы 16:16
В Вене скончался юноша, получивший ранения во время теракта 16:06
В Московском зоопарке родился детеныш альпаки Витамин 16:06
В Санкт-Петербурге будут тестировать белорусский электробус 16:00
Роскомнадзор обязал "Пикабу" и "ЯПлакалъ" хранить переписку пользователей 15:57
Свердловских школьников отправят после каникул на дистанционное обучение 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 17:30
Рубрика: Общество

Найденный в Сахаре метеорит доказал присутствие воды на Марсе

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых во главе с профессором Такаши Микочи из Токийского университета (Япония) изучила марсианский метеорит NWA 7533, который был найден в пустыне Сахара, и обнаружила признаки присутствия воды на Марсе миллиарды лет назад.

Фото: iStock
Астрономы впервые обнаружили планету-изгоя размером с Землю или Марс

Исследование опубликовано в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Ученые изучили один из двух марсианских метеоритов, которые были найдены несколько лет назад в пустыне Сахара и получили обозначения NWA 7034 и NWA 7533. Аббревиатура NWA обозначает Северо-Западную Африку, а номер - это порядковый номер, под которым они официально Метеоритным обществом были признаны метеоритами.

Кстати, анализ показал, что оба этих объекта представляют собой смесь различных обломков горных пород и являются новыми типами марсианских метеоритов. Установлено, что самые ранние фрагменты пород, присутствующих в этих метеоритах, образовались на Марсе 4,4 миллиарда лет назад. Такие камни не только крайне редки, но и очень дорого стоят. Цена за них достигает 10 тысяч долларов за грамм. Метеорит NWA 7533 весит 50 граммов. Он был приобретен специально для анализа международной командой.

"Я впервые исследовал этот метеорит, получивший прозвище "Черная красавица" за его темный цвет, - говорит профессор Микучи. - NWA 7533 был подвергнут четырем различным видам спектроскопического анализа. Результаты привели нашу команду к захватывающим выводам".

Планетологам известно, что вода на Марсе появилась не менее 3,7 миллиарда лет назад. Но анализ минерального состава метеорита показал, что вода, вероятно, существовала на Красной планете еще 4,4 миллиарда лет назад. То есть она появилась там гораздо раньше, чем принято считать.

На это указывают найденные учеными следы окисления, которые образовались при каком-то мощном ударе о поверхность Марса. В результате вырванные с поверхности Красной планеты фрагменты были выброшены в космическое пространство и достигли Земли.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Создатели "Сармата" разработали концепцию ракеты для полетов к Марсу

"Магматические обломки или фрагменты породы в метеорите образованы из магмы и обычно возникают в результате ударов и окисления, - объясняет Микучи. - Такое окисление могло произойти, если бы вода присутствовала на поверхности Марса или в марсианской коре 4,4 миллиарда лет назад во время удара, который расплавил часть этой коры. Наш анализ также предполагает, что такое воздействие высвободило бы много водорода, что способствовало бы глобальному потеплению на планете в то время, когда на ней уже была плотная атмосфера из углекислого газа".

Если вода на Марсе появилась раньше, чем предполагалось, то это может указывать и еще на одно важное обстоятельство: по мнению исследователей, вода, возможно, была естественным побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования Марса.

Это открытие может помочь исследователям ответить и на глобальный вопрос о том, откуда вообще взялась вода. В свою очередь, это может изменить взгляд на теории о происхождении жизни на Земле и заполнить некоторые пробелы в знаниях о роли воды в формировании планет.

В планетологии давно существует вопрос о происхождении воды на Земле, Марсе и других крупных телах, таких как Луна. Одна из гипотез предполагает, что она была занесена на поверхность астероидами или кометами. Другие исследователи считают, что вода может быть просто одним из многих веществ, которые естественным образом возникают при образовании планет. Новая работа подтверждает именно вторую гипотезу.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Совфед одобрил закон о правительстве
В Австрии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в Вене
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно