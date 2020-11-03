Володин: Дефицит бюджета не помешает выполнить социальные обязательства

Несмотря на дефицитный характер нового бюджета на три года, все социальные обязательства перед гражданином будут выполнены в полном объеме. В этом заверил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее в Госдуме первое чтение прошел бюджет РФ на 2021-2023 годы.

- Несмотря на дефицит бюджета, все социальные обязательства перед гражданином будут выполнены. И это очень важно. Это бюджет социально ориентированный, - подчеркнул спикер.

Запланированные меры соцподдержки, мероприятия в сфере медицины, образования, вопросы, связанные с защитой человека, выплатами - "все будет в полном объеме выполнено так же, как и ранее, когда бюджет формировался за счет дополнительных доходов", уверен Володин. В частности, бюджет на следующий год будет включать в себя "и горячее питание в школе, и выплаты учителям, классным руководителям", напомнил он.

"Это и материнский капитал, и оказание поддержки семьям с детьми. Ну и, конечно, преодоление пандемии, решение этих вопросов", - подчеркнул Володин.

Сохранить социальные гарантии, по его словам, удастся созданию резервного фонда по решению президента РФ. Теперь, констатировал глава нижней палаты, этот ресурс понадобился.