Володин исключил спешку при рассмотрении поправок об изъятии детей из семьи

В каждом из предложенных законопроектов, касающихся норм об изъятии детей из семьи, есть ценные новеллы. Однако при их обсуждении нельзя спешить, ведь необходимо найти баланс - защитить и интересы семьи, и спасти ребенка в случае угрозы. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Первый законопроект на эту тему внесли в Госдуму парламентарии Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предложили ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Производить изъятие ребенка, согласно поправкам, можно будет при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Второй законопроект - от сенатора Елены Мизулиной - предусматривает изъятие детей из семьи только в судебном порядке при наличии вины со стороны родителей. Кроме того, запрещается заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол.

Кабмин поддержал первую из этих инициатив, а вторую - нет.

"Считаю, что здесь самое главное - не спешить, - подчеркнул Вячеслав Володин, комментируя эту тему. - Необходимо обсудить всесторонне нормы законов. И сделать все для того, чтобы ребенок был защищен".

Он пояснил, что, с одной стороны, важно защитить ребенка от возникающих угроз, а с другой стороны - от ошибочного изъятия из семьи. "Чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно сделано было", - добавил спикер.

В Госдуме планируют обсудить эти законопроекты с участием родительского сообщества, экспертов, органов опеки, и вернуться к этим темам дополнительно для того, чтобы "не наделать ошибок".

По мнению Вячеслава Володина, как в одном, так и в другом законопроекте есть свои интересные предложения. "Если брать их идеологию, один закон больше про защиту ребенка и его изъятие в ситуации, если ему что-то угрожает, - напомнил он, - а другой закон - о защите семьи и решении вопросов в рамках создания условий для того, чтобы ребенок оставался в семье". В Госдуме, по его словам, собираются в итоге обсуждения "найти ту золотую середину, где, с одной стороны, и семья будет защищена, и, с другой стороны, чтобы ребенок был защищен, не пострадал, особенно от ситуаций, связанных с угрозой его жизни".