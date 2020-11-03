Володин назвал выборы в США "шоу" и сравнил их с российскими

Выборы президента США - это "шоу", а американские подходы к избирательному процессу давно себя изжили. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

- Это шоу - а по-другому не назовешь - конечно, приковывает многих к экранам, - отметил спикер. - Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт.

Вячеслав Володин привел аналогию с Россией, где, напомнил он, проводятся прямые выборы главы государства. В США же выбирают президента всего 538 выборщиков. Кроме того, в РФ - многопартийность. При этом в Штатах "всего две партии предлагают своих кандидатов". И такая система, "подается как апогей демократии и возможностей каждого гражданина", отметил глава нижней палаты.

- Все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата, - констатировал Володин. Он резюмировал, что такие подходы себя изжили.

Российскую избирательную систему политик назвал "более открытой, более эффективной, более легитимной". В связи с этим он призвал США "не учить" Россию, в течение какого времени проводить выборы, как проводить и какую партийную систему строить.

Кроме того, Вячеслав Володин уточнил, что не следит за нынешней президентской гонкой в США.