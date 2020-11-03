Восстановление экономики КНР содействует развитию экономики других стран

В стране быстро сдержали эпидемию. По прогнозу Международного валютного фонда, Китай остается единственной крупной экономикой в мире, которая демонстрирует положительный рост в 2020 году, пишет Reuters.

В статье отмечается, что экономический рост Китая стимулирует экспорт товаров из соседних стран, а также способствует развитию в них экономической деятельности. Благодаря восстановлению экономики Китая и других крупных экономик мира, ситуация с экспортом в Южной Корее быстро улучшилась, что провело к экономическому росту в третьем квартале, пишет агентство со ссылкой на слова министра экономики и финансов Республики Корея Хонг Нам Ки.

Статистика показывает, что экономика Южной Кореи в третьем квартале 2020 года росла рекордными за последние 10 лет темпами. В частности, рост экспорта составил 15,6 процента - это самое быстрое увеличение показателя с первого квартала 1986 года.