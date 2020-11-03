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03.11.2020 12:14
Рубрика: Общество

ВОЗ: Мир переживает критический этап пандемии

Текст: Ольга Игнатова

Ситуация с коронавирусом будет оставаться тяжелой еще несколько месяцев. А сейчас мир переживает критический этап пандемии, заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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По ее словам, особенно сложная ситуация складывается в Северном полушарии. "Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", - отмечает Вуйнович.

На конец октября в мире было зарегистрировано более 41 миллиона случаев заболевания и 1,1 миллиона случаев смерти. В то же время Мелита Вуйнович считает, что сейчас еще продолжается первая волна коронавируса. "В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается", - считает представитель ВОЗ. При этом Всемирная организация здравоохранения, с одной стороны, призывает все страны принимать надлежащие меры для предотвращения новых смертей, наращивать мощности здравоохранения, но, с другой, "сократить по возможности закрытие школ".

А вакцины, по мнению ВОЗ, станут "эффективными только в том случае, если они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах". До конца 2021 года ВОЗ рассчитывает распространить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. суть этой программы, созданной ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, в том, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым более бедные государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.

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Делать же прогнозы о том, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни, по мнению Мелиты Вуйнович, пока рано. Но однозначно сейчас не стоит расслабляться. Потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса, напоминает Вуйнович. "Как только мы в силу разных причин расслабляемся, забываем о соблюдении базовых правил, таких, как дезинфекция рук, респираторный этикет, ношение маски, вирус опять набирает свою силу, - пояснила Вуйнович. - Мы все устали от вируса и ограничений, но он не устал".

Пандемия коронавируса - длительный вызов. Но раз человечество уже смогло победить многие болезни и проблемы, то и с этой рано или поздно справится. "У нас есть уникальная возможность изучить, что работает, найти новые решения для совместного вкладывания усилий в лучшее будущее", - добавляет представитель ВОЗ.

Она отмечает, что Россия сейчас старается найти более мягкий, но эффективный способ борьбы с распространением коронавируса без введения жестких ограничений.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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