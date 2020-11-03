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3 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)

Решения Верховного Суда

Опубликован 3 ноября 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2020 г. признаны не действующими с 13 декабря 2019 г. абзацы первый и третий пункта 14, пункт 16 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32, в той мере, в какой данные нормативные положения в системе действующего правового регулирования не предусматривают право преимущественного приема проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Решение суда вступило в законную силу 7 июля 2020 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2020 г. признаны не действующими со дня вступления решения в законную силу положения пунктов 7 и 9 раздела IX перечня медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н, в той мере, в какой они в системе действующего правового регулирования не допускают санаторно-курортное лечение взрослого населения при наличии заболевания - хронического бронхита, трахеобронхита простого, слизисто-гнойного, смешанного, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, а также заболевания - бронхиальной астмы аллергической, неаллергической, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемой, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени в санаторно-курортных организациях за пределами климатической зоны проживания пациента.

Решение суда вступило в законную силу 21 июля 2020 г.