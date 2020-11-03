Всероссийская акция "Ночь искусств" проходит онлайн: куда "сходить"

Новости

Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси 14:00
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
"Вектор" начал исследование вакцины, защищающей и от гриппа, и от COVID 13:54
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции 13:51
Новак: Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики 13:50
В Союзном государстве в прокат выйдет оцифрованный фильм "Курьер" 13:45
Убитый в Вене террорист имел судимость за попытку сбежать в Сирию 13:44
Прокуратура попросила изменить приговор экс-мэру Челябинска 13:44
Ярославский парикмахер заплатит 130 тысяч рублей за испорченные волосы 13:27
Цена нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель 13:24
Канцлер Австрии: Мы никогда не позволим терроризму запугать себя 13:20
В Москве планируют до 2024 года построить 25 станций метро 13:18
При Шойгу не выявлено фактов нецелевого использования бюджета Минобороны 13:15
На Украине заявили о катастрофе из-за распространения COVID-19 13:06
В Вологодской области решили обязать пилорамы вести учет древесины 13:05
Матвиенко предложила создать на базе Совфеда "цифровой парламент" 13:04
Лукашенко принял во Дворце Независимости верительные грамоты 13:03
Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, один человек погиб 13:01
Тульских учителей-пенсионеров в начальной школе заменят студенты 13:00
Зарплата москвичей в 2021-2023 году вырастет на 2,3-3,5 процента 12:54
В Швеции хотят в пять раз повысить цены на бензин 12:45
РФ призвала к коллективным усилиям по борьбе с международным терроризмом 12:30
Солистка Венской оперы рассказала о теракте в столице Австрии 12:22
Кабмин предложил упростить въезд интуристам 12:20
Робот вылечил от онкологии 74-летнюю петербурженку 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
03.11.2020 12:48
Рубрика: Культура

Всероссийская акция "Ночь искусств" проходит онлайн: куда "сходить"

Текст: Наталья Лебедева
Всероссийская акция "Ночь искусств" в этом году проходит с 3 на 4 ноября в онлайн-формате. Но это не мешает музеям и театрам, выставочным и концертным залам, библиотекам и культурным клубам, а также миллионам зрителей по всей стране объединиться ради искусства. Вся афиша "Ночи искусств" собрана на официальной странице акции на портале Культура.РФ. Чтобы было проще сориентироваться в богатом разнообразии лекций, мастер-классов, спектаклей, концертов и онлайн-встреч, "РГ" составила краткий путеводитель по самым ярким событиям.
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости

Театр

Проект "Большие гастроли-онлайн" отроют в эту ночь бесплатный доступ к более чем сотне лучших спектаклей российских театров для зрителей всех возрастов.

Фото: Валерий Кичин
"Чеховчайка", "Онегин-блюз": На какие эксперименты идут частные театры

Камчатский театр драмы и комедии познакомит зрителей с программой к 125-летию Сергея Есенина. Артисты прочитают стихи и сыграют Zoom-спектакль "Пленные духи" о поэтах-символистах.

Новосибирский театр оперы и балета представит онлайн-трансляцию современной оперы "Замок герцога Синяя Борода" в постановке главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева.

Музеи

Музей Победы в Москве подготовил программу об искусстве в годы Великой Отечественной войны. Она начнется с Zoom-экскурсии "Искусство и война", погружающей в атмосферу военных лет: ее участники узнают, чем жила культура в те годы. Зрителей ждут онлайн-экскурсия по выставке "Художники Победы", концерт духового оркестра студентов Академии имени Маймонида, цифровая выставка "Фронтовые бригады" и кинопоказ, - все это будет доступно на сайте музея и его YouTube-канале.

Новгородский музей-заповедник приглашает посетителей на виртуальные экскурсии по местам, связанным с именами Сергея Рахманинова, Александра Пушкина, Михаила Микешина, Николая Рериха. Отдельный маршрут посвящен Николаю Чудотворцу, святителю Мирликийскому. А те, кто заглянут в собор Рождества Богородицы Антониева монастыря ждёт беседа "Святой земли Новгородской - Антоний" об основателе одной из древнейших русских православных обитателей. Для детей подготовлена особая программа с мастер-классами и "прогулкой" по палеонтологической выставке "От Девона до дивана".

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник перенесет зрителей в мир потрясающих украшений и деталей национальных костюмов народов Крыма и расскажет о подвиге защитников Севастополя на экскурсии по панораме "Ожившие герои периода Крымской войны".

Библиотеки и музыка

Российская государственная библиотека объединилась с театром "Сатирикон" и приглашает на онлайн-встречу двух директоров Вадима Дуды и Константина Райкина, которые поговорят о литературе и театре, взгляде читателя и режиссера, книгах и драматическом искусстве, великих драматургах и прекрасных спектаклях, ответят на вопросы читателей.

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского концертного агентства
Детская музыкальная академия стран СНГ и Балтии пройдет в Самаре

Российская национальная библиотека проведет прямую трансляцию концерта, посвященного юбилеям двух российских композиторов: Петра Ильича Чайковского и Николая Карловича Метнера. Музыкальная программа подготовлена пианисткой, преподавателем Санкт-Петербургской консерватории Юлией Стадлер и воспитанниками её класса.

В Кафедральном соборе Калининграда состоится мировая премьера музыкально-драматической программы "Сказание об Александре Невском", созданной к 800-летию со дня рождения великого полководца. В ее основе лежат сочинения Глинки, Бородина, Прокофьева, Черепнина, фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", стихи Пушкина и Майкова.

Главной информационной площадкой "Ночи искусств" станет портал "Культура.РФ", который будет транслировать самые яркие события в обновленном разделе LIVE, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на платформе TikTok.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Театр Культура Литература Культура Музыка Гид-парк

Главное сегодня

Мишустин временно упростил работу с системой мониторинга лекарств
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в центре Вены
За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах
Часть вакцины "Вектора" пойдет в оборот до окончания испытаний
Россиянин погиб при крушении экскурсионного судна в Турции
Марина Лошак: Сегодня трудно найти место столь же безопасное, как музей
На какие эксперименты идут частные театры