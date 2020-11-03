Всероссийская акция "Ночь искусств" проходит онлайн: куда "сходить"

Театр

Проект "Большие гастроли-онлайн" отроют в эту ночь бесплатный доступ к более чем сотне лучших спектаклей российских театров для зрителей всех возрастов.

Камчатский театр драмы и комедии познакомит зрителей с программой к 125-летию Сергея Есенина. Артисты прочитают стихи и сыграют Zoom-спектакль "Пленные духи" о поэтах-символистах.

Новосибирский театр оперы и балета представит онлайн-трансляцию современной оперы "Замок герцога Синяя Борода" в постановке главного режиссера театра Вячеслава Стародубцева.

Музеи

Музей Победы в Москве подготовил программу об искусстве в годы Великой Отечественной войны. Она начнется с Zoom-экскурсии "Искусство и война", погружающей в атмосферу военных лет: ее участники узнают, чем жила культура в те годы. Зрителей ждут онлайн-экскурсия по выставке "Художники Победы", концерт духового оркестра студентов Академии имени Маймонида, цифровая выставка "Фронтовые бригады" и кинопоказ, - все это будет доступно на сайте музея и его YouTube-канале.

Новгородский музей-заповедник приглашает посетителей на виртуальные экскурсии по местам, связанным с именами Сергея Рахманинова, Александра Пушкина, Михаила Микешина, Николая Рериха. Отдельный маршрут посвящен Николаю Чудотворцу, святителю Мирликийскому. А те, кто заглянут в собор Рождества Богородицы Антониева монастыря ждёт беседа "Святой земли Новгородской - Антоний" об основателе одной из древнейших русских православных обитателей. Для детей подготовлена особая программа с мастер-классами и "прогулкой" по палеонтологической выставке "От Девона до дивана".

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник перенесет зрителей в мир потрясающих украшений и деталей национальных костюмов народов Крыма и расскажет о подвиге защитников Севастополя на экскурсии по панораме "Ожившие герои периода Крымской войны".

Библиотеки и музыка

Российская государственная библиотека объединилась с театром "Сатирикон" и приглашает на онлайн-встречу двух директоров Вадима Дуды и Константина Райкина, которые поговорят о литературе и театре, взгляде читателя и режиссера, книгах и драматическом искусстве, великих драматургах и прекрасных спектаклях, ответят на вопросы читателей.

Российская национальная библиотека проведет прямую трансляцию концерта, посвященного юбилеям двух российских композиторов: Петра Ильича Чайковского и Николая Карловича Метнера. Музыкальная программа подготовлена пианисткой, преподавателем Санкт-Петербургской консерватории Юлией Стадлер и воспитанниками её класса.

В Кафедральном соборе Калининграда состоится мировая премьера музыкально-драматической программы "Сказание об Александре Невском", созданной к 800-летию со дня рождения великого полководца. В ее основе лежат сочинения Глинки, Бородина, Прокофьева, Черепнина, фрагменты из "Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра", стихи Пушкина и Майкова.

Главной информационной площадкой "Ночи искусств" станет портал "Культура.РФ", который будет транслировать самые яркие события в обновленном разделе LIVE, а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на платформе TikTok.