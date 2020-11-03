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03.11.2020 14:00
Рубрика: В мире

Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция

Текст: Александр Гасюк, Максим Макарычев, Илья Максимов, Дмитрий Сосновский, Алексей Чуриков

3 ноября в США пройдут 59-е выборы президента. За пост главы государства будут бороться кандидат от Республиканской партии, миллиардер, действующий президент США Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден, бывший вице-президент Соединенных Штатов.

Фото: Reuters
Голосование на выборах президента США прошло на первом миниучастке

По данным исследований, разрыв между Трампом и Байденом очень небольшой, поэтому интрига должна сохраняться до самого конца голосования. Так, согласно последним опросам, за республиканца готовы отдать голоса 48 процентов респондентов, за демократа - 41 процент.

В выборах традиционно примет участие и ряд политиков от "третьих сил" (Либертарианская партия, "Зеленые" и независимы кандидаты, в числе которых, к примеру, рэпер Канье Уэст). Однако их шансы получить сколь-либо значимое количество голосов минимальны.

Одной из главных особенностей этих выборов станут ограничения, введенные в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. С учетом размаха эпидемии многие американцы решили голосовать по почте - из 224 миллионов избирателей так поступили 92 миллиона человек. Это может привести к тому, что явка на выборах станет рекордной за последние 110 лет.

"РГ" будет следить за ходом выборов и освещать процедуру голосования в США.

В мире США Онлайн-трансляции Выборы президента США-2020

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