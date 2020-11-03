Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликован трейлер художественного фильма "Земля кочевников" (Nomadland), взявшего главный приз Венецианского кинофестиваля.

В центре истории - Ферн (дважды лауреатка премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда", "Фарго"), которая на фоне экономического кризиса остается без работы и без дома - закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке.

Теперь единственный выход для 60-летней женщины - "погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка".

Как пояснено, в ленте снялись "настоящие такие кочевники" - Линда Мэй, Шарлин Свэнки и Боб Уэллс, "ставшие для Ферн наставниками и товарищами в бесконечном путешествии по просторам США".

Режиссер и сценарист проекта Хлои Чжао (кинокомикс "Вечные") адаптировала под экраны документальное исследование журналистки Джессики Брудер "Земля кочевников: Выживая в Америке в двадцать первом веке".

В кино - с 4 февраля.