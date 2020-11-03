Новости

Том Харди сыграет в фильме про войну во Вьетнаме 15:30
McFarlane Toys выпустит коллекционные игрушки по сериалу "Ведьмак" 14:56
Умер создатель фильмов про Незнайку и Дядюшку Ау Владимир Шафранюк 13:54
Вышел трейлер "Ведьмака" с монстрами из второго сезона 13:31
Рэпера высмеяли за то, что он оделся на Хэллоуин шоколадным Бэтменом 02.11.2020

Вышел русский трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд

Новости
    03.11.2020, 15:06
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале 20th Century Studios Russia опубликован трейлер художественного фильма "Земля кочевников" (Nomadland), взявшего главный приз Венецианского кинофестиваля.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер "Ведьмака" с монстрами из второго сезона

В центре истории - Ферн (дважды лауреатка премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда", "Фарго"), которая на фоне экономического кризиса остается без работы и без дома - закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке.

Теперь единственный выход для 60-летней женщины - "погрузить свой небогатый скарб в фургон и стать одной из племени современных кочевников, путешествующих от штата к штату в поисках сезонного заработка".

Как пояснено, в ленте снялись "настоящие такие кочевники" - Линда Мэй, Шарлин Свэнки и Боб Уэллс, "ставшие для Ферн наставниками и товарищами в бесконечном путешествии по просторам США".

Режиссер и сценарист проекта Хлои Чжао (кинокомикс "Вечные") адаптировала под экраны документальное исследование журналистки Джессики Брудер "Земля кочевников: Выживая в Америке в двадцать первом веке".

В кино - с 4 февраля.

Новости

Умер актер из "В бой идут одни "старики" Александр Немченко 02.11.2020
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 02.11.2020
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 02.11.2020
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 02.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Дэйв Батиста подписался на новый фантастический боевик 02.11.2020
Вышел тизер хоррора "Страна чудес Вилли" с Николасом Кейджем 02.11.2020
Актер из "Астрала" и "Астрала 2" Патрик Уилсон снимет "Астрал 5" 02.11.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
"Подчиниться или сломаться": вышел новый трейлер "Короны" 30.10.2020
Вышел трейлер постапокалипсиса Майкла Бэя про COVID "Певчая птица" 30.10.2020
Вышел новый тизер хоррора "Хэллоуин убивает" 30.10.2020
⧣ Fox
Фото: kinopoisk.ru
Россияне назвали самые любимые мультфильмы XXI века 28.10.2020
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 08.10.2020
Вышел трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 06.10.2020