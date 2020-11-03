WorldSkills пробуждает соревновательный дух

Мир переживает четвертую промышленную революцию: традиционные производственные процессы быстро изменяются, а это требует новых подходов и к организации производства, и к подготовке кадров всех уровней.

Столкнувшись с проблемой кадрового дисбаланса, развитые страны начали поиск новых инструментов подготовки и переподготовки кадров. И одним из наиболее эффективных стало движение WorldSkills, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров.

В рамках движения ежегодно на производственных площадках проходят корпоративные чемпионаты по профессиональному мастерству. В них принимают участие специалисты в возрасте от 16 до 49 лет. Победители представляют свое предприятие на ежегодном чемпионате WorldSkills Hi-Tech.

VII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020, впервые проходивший в дистанционно-очном формате, завершился торжественной церемонией 30 октября.

Что дает лидерам российской индустрии участие в движении WorldSkills, какие цели они ставят перед собой? Об этом "РГ" рассказали представители ведущих отечественных корпораций.

- Движение WorldSkills в СИБУРе стало частью профессиональной подготовки и развития сотрудников, - рассказывает и.о. директора Корпоративного университета СИБУРа Марина Деревлева. - Повышается вовлеченность бизнеса и менеджмента в эту инициативу. К ней начали относиться не как к "олимпиаде", где мы можем посоревноваться с другими, а как к инструменту, помогающему компании развивать команду, растить экспертов, наставников и внутренних преподавателей. И они не только сравнивают "себя с собой" в динамике, но и ориентируются на международные бенчмарки и уровень экспертизы в других компаниях - участниках WS. Применяя стандарт оценки компетенций, мы можем отбирать лучших сначала в рамках предприятии, затем - по тем же стандартам в рамках всего СИБУРа, а далее - в рамках отрасли. И в любой момент выбрать лучших по единым критериям оценки. Если у нас завтра возникнет потребность направить, например, пять лучших специалистов на новое производство, мы всегда можем выбрать достойных кандидатов. Достаточно будет войти в кадровую систему и отобрать лучших на основе пройденных конкурсов и полученных оценок по стандартам WorldSkills. Это радикально ускоряет и упрощает процесс управления персоналом.

В компании разрабатывают и свои компетенции, основываясь на стандартах Ворлдскиллс. Так, в 2019 году провели первый отраслевой чемпионат PetrochemicalSkills по компетенции "Аппаратчик химических технологий" разработанной в СИБУРе.

- За время сотрудничества с WorldSkills внутри компании сформировалось профессиональное экспертное сообщество, которое состоит из кураторов компетенций, - продолжает Марина Деревлева. - К ним ежегодно присоединяются наиболее активные эксперты и участники чемпионатов WorldSkills. Это уже относительно саморазвивающиеся группы, которые лидируют в подготовке и проведении чемпионатов всех уровней, начиная с отдельного предприятия и заканчивая национальным этапом Hi-Tech.

Фото: WorldSkills Russia

- Росатом - глобальная технологическая корпорация, поэтому свою эффективность мы измеряем на основе лучших мировых результатов, - говорит директор Блока инженерных компетенций АНО "Корпоративная Академия Росатома" Алексей Пономаренко. - Мы сталкивается с проблемами, которые характерны для многих отраслей: система образования не готовит кадры с нужными параметрами по текущим и перспективным направлениям. Поэтому мы подбираем подходящих работников и выпускников и доводим их навыки до необходимого уровня в корпоративной системе подготовки, опираясь на наставников и профильных экспертов. Движение WorldSkills помогает нам на практике отрабатывать подходы к передаче знаний и навыков, которые развиваются внутри отраслевых предприятий и учебных заведений партнеров.

Алексей Пономаренко привел конкретный пример. Для развития компетенции "Технологии композитов" Росатом провел предварительную работу среди студентов и совместно с Союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" организовал обучение отобранных кандидатов в профильном центре Samsung. Лучший из них вошел в состав национальной сборной на 45-м мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2020 и после успешного выступления стал работником профильной научно-технологической лаборатории Росатома.

- Для нас важно, что через движение Ворлдскиллс мы показываем наши технологии всему миру,- рассказывает руководитель Академии DMG MORI Россия, главный эксперт чемпионата мира WorldSkills Shanghai 2021 по компетенции "Токарные работы на станках с ЧПУ" Илья Тонких. - И прежде всего - системе профессионального образования, чтобы она понимала, какими навыками, знаниями и умениями должен обладать специалист в будущем и каким оборудованием ему предстоит пользоваться. Продать и купить станок - небольшая проблема. А вот "купить" человека, который сможет им пользоваться сразу и эффективно, нельзя, его нужно готовить. Колледжи, которые готовят рабочих, должны работать на опережение. Во всем мире это так, и у нас эта тенденция появилась. Наш интерес, как партнера WorldSkills, - если во многих колледжах будут станки нашей компании, то такой специалист, выпускаясь из колледжа, сможет всего за несколько дней освоить аналогичное промышленное оборудование и начнет продуктивно работать.

- WorldSkills - это одновременно несколько практик, - подчеркивает директор департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Шишкин. - С одной стороны, это соревновательная практика, которая позволяет выдвигать лидеров производства и рационализаторов и показывать их в качестве примеров для коллективов на предприятиях. С другой стороны, это методики, которые позволяют всесторонне оценивать их компетенции по заданным стандартам. Поэтому для нас смысл участия в этом движении - исключительно прагматический и состоит он в том, чтобы повысить качество и надежность при производстве ракетно-космической техники. Третья составляющая - это возможность показать себя в соревнованиях с другими компаниями и корпорациями.

От обычных конкурсов профессионального мастерства WorldSkills отличает то, что это единая, универсальная методология. В масштабах одной компетенции, например, нашей - "Инженерия космических систем" - мы имеем возможность в целом посмотреть на молодого специалиста, который только что пришел либо придет на предприятие. Причем для движения важно не только провести соревнования и выделить лучших, но и привить элементы саморазвития тем ребятам, которые в нем участвуют, а также сформировать экспертное сообщество. С какого-то момента стало понятно, что профессиональное мастерство - это фактор повышения производительности труда. И президент Российской Федерации поставил эту задачу в качестве государственной.

Видя реальную отдачу от движения WorldSkills, крупные российские компании выступают его спонсорами. Для них важно, что победители чемпионатов в своих номинациях становятся лидерами производства, ориентирами для своих коллективов.

- Те ребята, что побеждают в чемпионатах, становятся экспертами и кураторами компетенций, - согласна Марина Деревлева. - У них появляется более широкий взгляд на свою профессию. Это не только конкретные профессиональные навыки, но еще и компетенции softskills - коммуникации, аналитика, критическое мышление и так далее.

Фото: WorldSkills Russia

- Получается, что сборная - это эталонная модель, - подчеркивает Илья Тонких. - Ее достижения спускаются сверху на всю систему подготовки рабочих кадров, и ребята видят, что есть возможность не просто получить хорошую профессию, хорошо зарабатывать, но дополнительно еще и принести пользу своей стране. И таких ребят становится все больше.

- У участников движения комплексная мотивация, - анализирует Дмитрий Шишкин. - Во-первых, победители в отрасли получают материальное вознаграждение - для них учреждены специальные призы. Во-вторых, они понимают всю ценность собственного профессионального развития, получения новых знаний и навыков. В-третьих, как только руководители линейных подразделений у себя видят таких профессионалов - лучшего по профессии сварщика, токаря, фрезеровщика, специалиста по интернет-маркетингу, рекрутингу и т.д. - они их стараются удержать у себя, поощрять, и это способствует построению их вертикальной карьеры. Но, при этом, главное - это горизонтальная карьера, рост профессионализма на своем рабочем месте.

Соревновательный дух движения становится движущей силой в совершенствовании профессиональных навыков, и команды быстро прогрессируют, задавая новые планки высоты для трудовых коллективов.

- На чемпионате мира WorldSkills в 2013 году в Лейпциге (Германия) российская сборная заняла предпоследнее место из 50 стран, - вспоминает Илья Тонких. - Как так: страна, которая в космос летает, и - предпоследнее место! Был проведен анализ - что не так? Мы поняли, что нам не хватает современного оборудования, педагогов и реально действующих систем подготовки рабочих по новым технологиям. Наша система, как оказалась, была "штучная", а нужна массовая - так работают все передовые индустриальные страны: Германия, Япония, Корея… Теперь это внедряется и у нас. И важно не то, что какой-то участник выступил на чемпионате хорошо, а то, какой колледж и какой преподаватель его подготовил. Мы говорим: ваша задача - подготовить 100 таких ребят в этом году. Выстраивается нормальная система взаимодействия между предприятиями и учебными заведениями. Колледж понимает, что выпускники будут трудоустроены - предприятие получает гарантированные кадры.

- Несмотря на то, что движение WorldSkills существует давно, Россия быстро вышла внутри него на лидирующие позиции, - отмечает Дмитрий Шишкин. - Идеология WorldSkills предполагает создание новых компетенций, которые носят как отраслевой, так и межотраслевой характер. В этом смысле движение является методологией с "открытым кодом", что стимулирует создавать новые компетенции, описывать те, что у нас есть, и доказывать свою эффективность. И в этом его огромный плюс.