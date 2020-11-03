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03.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 18 648 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни.


Распределение по субъектам

  1. Москва 5150
  2. Санкт-Петербург 944
  3. Московская область 567
  4. Нижегородская область 391
  5. Архангельская область 387
  6. Ростовская область 310
  7. Красноярский край 303
  8. Воронежская область 302
  9. Свердловская область 283
  10. Иркутская область 239
  11. Республика Бурятия 236
  12. Забайкальский край 233
  13. Республика Коми 229
  14. Хабаровский край 226
  15. Алтайский край 225
  16. Мурманская область 216
  17. Волгоградская область 211
  18. Ульяновская область 211
  19. Приморский край 205
  20. Ставропольский край 203
  21. Омская область 202
  22. Кемеровская область 198
  23. Республика Саха (Якутия) 195
  24. Саратовская область 191
  25. Ханты-Мансийский АО 189
  26. Томская область 187
  27. Оренбургская область 184
  28. Ямало-Ненецкий АО 184
  29. Самарская область 183
  30. Новосибирская область 182
  31. Кировская область 172
  32. Пермский край 171
  33. Брянская область 169
  34. Челябинская область 169
  35. Пензенская область 162
  36. Тверская область 158
  37. Амурская область 158
  38. Тюменская область 151
  39. Республика Хакасия 151
  40. Ленинградская область 141
  41. Республика Крым 139
  42. Удмуртская Республика 135
  43. Курская область 133
  44. Тульская область 131
  45. Ярославская область 131
  46. Краснодарский край 130
  47. Орловская область 128
  48. Астраханская область 126
  49. Костромская область 125
  50. Ивановская область 123
  51. Калужская область 120
  52. Калининградская область 120
  53. Псковская область 120
  54. Смоленская область 115
  55. Белгородская область 112
  56. Республика Алтай 111
  57. Сахалинская область 108
  58. Рязанская область 106
  59. Владимирская область 105
  60. Вологодская область 105
  61. Тамбовская область 98
  62. Республика Калмыкия 96
  63. Республика Башкортостан 95
  64. Республика Тыва 94
  65. Республика Карелия 91
  66. Липецкая область 90
  67. Новгородская область 90
  68. Республика Дагестан 86
  69. Кабардино-Балкарская Республика 85
  70. Карачаево-Черкесская Республика 84
  71. Курганская область 81
  72. г. Севастополь 78
  73. Республика Мордовия 68
  74. Республика Северная Осетия 66
  75. Республика Адыгея 61
  76. Республика Ингушетия 59
  77. Чувашская Республика 58
  78. Камчатский край 57
  79. Еврейская АО 56
  80. Республика Марий Эл 49
  81. Магаданская область 48
  82. Республика Татарстан 43
  83. Чеченская Республика 14
  84. Ненецкий автономный округ 6
  85. Чукотский АО 4
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,5%
  2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
  3. Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край 0,7%

За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев

  1. Брянская область 3
  2. Владимирская область 3
  3. Воронежская область 7
  4. Курская область 3
  5. Липецкая область 1
  6. Московская область 13
  7. Тамбовская область 1
  8. Тверская область 4
  9. Тульская область 2
  10. Ярославская область 3
  11. Москва 63
  12. Республика Коми 8
  13. Архангельская область 1
  14. Мурманская область 6
  15. Санкт-Петербург 59
  16. Республика Адыгея 2
  17. Республика Крым 6
  18. Краснодарский край 6
  19. Астраханская область 3
  20. Волгоградская область 3
  21. Ростовская область 14
  22. Севастополь 2
  23. Республика Дагестан 1
  24. Кабардино-Балкарская Республика 1
  25. Ставропольский край 5
  26. Республика Башкортостан 1
  27. Республика Марий Эл 1
  28. Республика Мордовия 1
  29. Республика Татарстан 3
  30. Удмуртская Республика 6
  31. Республика Чувашия 3
  32. Пермский край 5
  33. Кировская область 1
  34. Нижегородская область 11
  35. Пензенская область 4
  36. Самарская область 7
  37. Саратовская область 3
  38. Курганская область 2
  39. Свердловская область 8
  40. Тюменская область 5
  41. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  42. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  43. Челябинская область 1
  44. Алтайский край 4
  45. Красноярский край 8
  46. Иркутская область 11
  47. Кемеровская область 7
  48. Новосибирская область 4
  49. Омская область 4
  50. Республика Бурятия 10
  51. Республика Саха (Якутия) 7
  52. Забайкальский край 6
  53. Приморский край 2
  54. Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 28 828 человек

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 15 331 человек

  1. Белгородская область 104
  2. Брянская область 92
  3. Владимирская область 98
  4. Воронежская область 396
  5. Ивановская область 42
  6. Калужская область 144
  7. Костромская область 39
  8. Курская область 96
  9. Липецкая область 97
  10. Московская область 415
  11. Орловская область 206
  12. Рязанская область 82
  13. Смоленская область 64
  14. Тамбовская область 91
  15. Тверская область 102
  16. Тульская область 91
  17. Ярославская область 128
  18. Москва 3647
  19. Республика Карелия 11
  20. Республика Коми 47
  21. Архангельская область 189
  22. Вологодская область 132
  23. Калининградская область 56
  24. Ленинградская область 95
  25. Мурманская область 144
  26. Новгородская область 93
  27. Псковская область 47
  28. Санкт-Петербург 484
  29. Республика Адыгея 64
  30. Республика Калмыкия 119
  31. Республика Крым 188
  32. Краснодарский край 48
  33. Астраханская область 65
  34. Волгоградская область 326
  35. Ростовская область 289
  36. Севастополь 52
  37. Республика Дагестан 75
  38. Республика Ингушетия 18
  39. Кабардино-Балкарская Республика 62
  40. Карачаево-Черкесская Республика 75
  41. Республика Северная Осетия - Алания 18
  42. Ставропольский край 311
  43. Республика Башкортостан 208
  44. Республика Марий Эл 27
  45. Республика Мордовия 66
  46. Республика Татарстан 36
  47. Удмуртская Республика 227
  48. Республика Чувашия 13
  49. Пермский край 105
  50. Кировская область 116
  51. Нижегородская область 279
  52. Оренбургская область 210
  53. Пензенская область 78
  54. Самарская область 421
  55. Саратовская область 233
  56. Ульяновская область 319
  57. Курганская область 136
  58. Свердловская область 285
  59. Тюменская область 91
  60. Ханты-Мансийский автономный округ 114
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 113
  62. Челябинская область 271
  63. Республика Алтай 60
  64. Республика Тыва 134
  65. Республика Хакасия 62
  66. Алтайский край 115
  67. Красноярский край 277
  68. Иркутская область 488
  69. Кемеровская область 290
  70. Новосибирская область 147
  71. Омская область 260
  72. Томская область 73
  73. Республика Бурятия 409
  74. Республика Саха (Якутия) 105
  75. Забайкальский край 285
  76. Камчатский край 41
  77. Приморский край 82
  78. Амурская область 56
  79. Магаданская область 45
  80. Хабаровский край 77
  81. Сахалинская область 34
  82. Чукотский автономный округ 1
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 251 364 человека
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