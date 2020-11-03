За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах





Распределение по субъектам

Москва 5150 Санкт-Петербург 944 Московская область 567 Нижегородская область 391 Архангельская область 387 Ростовская область 310 Красноярский край 303 Воронежская область 302 Свердловская область 283 Иркутская область 239 Республика Бурятия 236 Забайкальский край 233 Республика Коми 229 Хабаровский край 226 Алтайский край 225 Мурманская область 216 Волгоградская область 211 Ульяновская область 211 Приморский край 205 Ставропольский край 203 Омская область 202 Кемеровская область 198 Республика Саха (Якутия) 195 Саратовская область 191 Ханты-Мансийский АО 189 Томская область 187 Оренбургская область 184 Ямало-Ненецкий АО 184 Самарская область 183 Новосибирская область 182 Кировская область 172 Пермский край 171 Брянская область 169 Челябинская область 169 Пензенская область 162 Тверская область 158 Амурская область 158 Тюменская область 151 Республика Хакасия 151 Ленинградская область 141 Республика Крым 139 Удмуртская Республика 135 Курская область 133 Тульская область 131 Ярославская область 131 Краснодарский край 130 Орловская область 128 Астраханская область 126 Костромская область 125 Ивановская область 123 Калужская область 120 Калининградская область 120 Псковская область 120 Смоленская область 115 Белгородская область 112 Республика Алтай 111 Сахалинская область 108 Рязанская область 106 Владимирская область 105 Вологодская область 105 Тамбовская область 98 Республика Калмыкия 96 Республика Башкортостан 95 Республика Тыва 94 Республика Карелия 91 Липецкая область 90 Новгородская область 90 Республика Дагестан 86 Кабардино-Балкарская Республика 85 Карачаево-Черкесская Республика 84 Курганская область 81 г. Севастополь 78 Республика Мордовия 68 Республика Северная Осетия 66 Республика Адыгея 61 Республика Ингушетия 59 Чувашская Республика 58 Камчатский край 57 Еврейская АО 56 Республика Марий Эл 49 Магаданская область 48 Республика Татарстан 43 Чеченская Республика 14 Ненецкий автономный округ 6 Чукотский АО 4

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах





Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,5% Московская область, Чувашская Республика 0,6% Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край 0,7%

За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев

Брянская область 3 Владимирская область 3 Воронежская область 7 Курская область 3 Липецкая область 1 Московская область 13 Тамбовская область 1 Тверская область 4 Тульская область 2 Ярославская область 3 Москва 63 Республика Коми 8 Архангельская область 1 Мурманская область 6 Санкт-Петербург 59 Республика Адыгея 2 Республика Крым 6 Краснодарский край 6 Астраханская область 3 Волгоградская область 3 Ростовская область 14 Севастополь 2 Республика Дагестан 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 5 Республика Башкортостан 1 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 1 Республика Татарстан 3 Удмуртская Республика 6 Республика Чувашия 3 Пермский край 5 Кировская область 1 Нижегородская область 11 Пензенская область 4 Самарская область 7 Саратовская область 3 Курганская область 2 Свердловская область 8 Тюменская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Челябинская область 1 Алтайский край 4 Красноярский край 8 Иркутская область 11 Кемеровская область 7 Новосибирская область 4 Омская область 4 Республика Бурятия 10 Республика Саха (Якутия) 7 Забайкальский край 6 Приморский край 2 Хабаровский край 2

За весь период по России умерло 28 828 человек

За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 15 331 человек

Белгородская область 104 Брянская область 92 Владимирская область 98 Воронежская область 396 Ивановская область 42 Калужская область 144 Костромская область 39 Курская область 96 Липецкая область 97 Московская область 415 Орловская область 206 Рязанская область 82 Смоленская область 64 Тамбовская область 91 Тверская область 102 Тульская область 91 Ярославская область 128 Москва 3647 Республика Карелия 11 Республика Коми 47 Архангельская область 189 Вологодская область 132 Калининградская область 56 Ленинградская область 95 Мурманская область 144 Новгородская область 93 Псковская область 47 Санкт-Петербург 484 Республика Адыгея 64 Республика Калмыкия 119 Республика Крым 188 Краснодарский край 48 Астраханская область 65 Волгоградская область 326 Ростовская область 289 Севастополь 52 Республика Дагестан 75 Республика Ингушетия 18 Кабардино-Балкарская Республика 62 Карачаево-Черкесская Республика 75 Республика Северная Осетия - Алания 18 Ставропольский край 311 Республика Башкортостан 208 Республика Марий Эл 27 Республика Мордовия 66 Республика Татарстан 36 Удмуртская Республика 227 Республика Чувашия 13 Пермский край 105 Кировская область 116 Нижегородская область 279 Оренбургская область 210 Пензенская область 78 Самарская область 421 Саратовская область 233 Ульяновская область 319 Курганская область 136 Свердловская область 285 Тюменская область 91 Ханты-Мансийский автономный округ 114 Ямало-Ненецкий автономный округ 113 Челябинская область 271 Республика Алтай 60 Республика Тыва 134 Республика Хакасия 62 Алтайский край 115 Красноярский край 277 Иркутская область 488 Кемеровская область 290 Новосибирская область 147 Омская область 260 Томская область 73 Республика Бурятия 409 Республика Саха (Якутия) 105 Забайкальский край 285 Камчатский край 41 Приморский край 82 Амурская область 56 Магаданская область 45 Хабаровский край 77 Сахалинская область 34 Чукотский автономный округ 1

За весь период в России выписано по выздоровлению 1 251 364 человека