За сутки в России подтверждено 18 648 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки выявлено 18 648 случаев коронавируса в 85 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией, из них 23,7% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам
- Москва 5150
- Санкт-Петербург 944
- Московская область 567
- Нижегородская область 391
- Архангельская область 387
- Ростовская область 310
- Красноярский край 303
- Воронежская область 302
- Свердловская область 283
- Иркутская область 239
- Республика Бурятия 236
- Забайкальский край 233
- Республика Коми 229
- Хабаровский край 226
- Алтайский край 225
- Мурманская область 216
- Волгоградская область 211
- Ульяновская область 211
- Приморский край 205
- Ставропольский край 203
- Омская область 202
- Кемеровская область 198
- Республика Саха (Якутия) 195
- Саратовская область 191
- Ханты-Мансийский АО 189
- Томская область 187
- Оренбургская область 184
- Ямало-Ненецкий АО 184
- Самарская область 183
- Новосибирская область 182
- Кировская область 172
- Пермский край 171
- Брянская область 169
- Челябинская область 169
- Пензенская область 162
- Тверская область 158
- Амурская область 158
- Тюменская область 151
- Республика Хакасия 151
- Ленинградская область 141
- Республика Крым 139
- Удмуртская Республика 135
- Курская область 133
- Тульская область 131
- Ярославская область 131
- Краснодарский край 130
- Орловская область 128
- Астраханская область 126
- Костромская область 125
- Ивановская область 123
- Калужская область 120
- Калининградская область 120
- Псковская область 120
- Смоленская область 115
- Белгородская область 112
- Республика Алтай 111
- Сахалинская область 108
- Рязанская область 106
- Владимирская область 105
- Вологодская область 105
- Тамбовская область 98
- Республика Калмыкия 96
- Республика Башкортостан 95
- Республика Тыва 94
- Республика Карелия 91
- Липецкая область 90
- Новгородская область 90
- Республика Дагестан 86
- Кабардино-Балкарская Республика 85
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Курганская область 81
- г. Севастополь 78
- Республика Мордовия 68
- Республика Северная Осетия 66
- Республика Адыгея 61
- Республика Ингушетия 59
- Чувашская Республика 58
- Камчатский край 57
- Еврейская АО 56
- Республика Марий Эл 49
- Магаданская область 48
- Республика Татарстан 43
- Чеченская Республика 14
- Ненецкий автономный округ 6
- Чукотский АО 4
В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 673 686 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Республика Дагестан, Республика Татарстан, Чеченская Республика 0,5%
- Московская область, Чувашская Республика 0,6%
- Ханты-Мансийский АО, Краснодарский край 0,7%
За последние сутки подтверждено 355 летальных случаев
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 7
- Курская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 13
- Тамбовская область 1
- Тверская область 4
- Тульская область 2
- Ярославская область 3
- Москва 63
- Республика Коми 8
- Архангельская область 1
- Мурманская область 6
- Санкт-Петербург 59
- Республика Адыгея 2
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 6
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 14
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 5
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 11
- Пензенская область 4
- Самарская область 7
- Саратовская область 3
- Курганская область 2
- Свердловская область 8
- Тюменская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Челябинская область 1
- Алтайский край 4
- Красноярский край 8
- Иркутская область 11
- Кемеровская область 7
- Новосибирская область 4
- Омская область 4
- Республика Бурятия 10
- Республика Саха (Якутия) 7
- Забайкальский край 6
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 28 828 человек
За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 15 331 человек
- Белгородская область 104
- Брянская область 92
- Владимирская область 98
- Воронежская область 396
- Ивановская область 42
- Калужская область 144
- Костромская область 39
- Курская область 96
- Липецкая область 97
- Московская область 415
- Орловская область 206
- Рязанская область 82
- Смоленская область 64
- Тамбовская область 91
- Тверская область 102
- Тульская область 91
- Ярославская область 128
- Москва 3647
- Республика Карелия 11
- Республика Коми 47
- Архангельская область 189
- Вологодская область 132
- Калининградская область 56
- Ленинградская область 95
- Мурманская область 144
- Новгородская область 93
- Псковская область 47
- Санкт-Петербург 484
- Республика Адыгея 64
- Республика Калмыкия 119
- Республика Крым 188
- Краснодарский край 48
- Астраханская область 65
- Волгоградская область 326
- Ростовская область 289
- Севастополь 52
- Республика Дагестан 75
- Республика Ингушетия 18
- Кабардино-Балкарская Республика 62
- Карачаево-Черкесская Республика 75
- Республика Северная Осетия - Алания 18
- Ставропольский край 311
- Республика Башкортостан 208
- Республика Марий Эл 27
- Республика Мордовия 66
- Республика Татарстан 36
- Удмуртская Республика 227
- Республика Чувашия 13
- Пермский край 105
- Кировская область 116
- Нижегородская область 279
- Оренбургская область 210
- Пензенская область 78
- Самарская область 421
- Саратовская область 233
- Ульяновская область 319
- Курганская область 136
- Свердловская область 285
- Тюменская область 91
- Ханты-Мансийский автономный округ 114
- Ямало-Ненецкий автономный округ 113
- Челябинская область 271
- Республика Алтай 60
- Республика Тыва 134
- Республика Хакасия 62
- Алтайский край 115
- Красноярский край 277
- Иркутская область 488
- Кемеровская область 290
- Новосибирская область 147
- Омская область 260
- Томская область 73
- Республика Бурятия 409
- Республика Саха (Якутия) 105
- Забайкальский край 285
- Камчатский край 41
- Приморский край 82
- Амурская область 56
- Магаданская область 45
- Хабаровский край 77
- Сахалинская область 34
- Чукотский автономный округ 1
За весь период в России выписано по выздоровлению 1 251 364 человека