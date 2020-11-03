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03.11.2020 15:10
Рубрика: Экономика

Закреплены требования к технопаркам для получения господдержки

Текст: Светлана Ментюкова
Сегодня, 3 ноября, вступает в силу приказ Минпромторга России, законодательно закрепляющий требования и виды объектов инфраструктуры промышленных технопарков. Соответствующий документ был опубликован "Российской газетой".
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Мы разрабатывали этот акт совместно с экспертным сообществом, управляющими компаниями и профильной Ассоциацией кластеров и технопарков России, учитывая сложившийся опыт работы промышленных технопарков в стране. Ключевым отличием промтехнопрака от индустриального парка является обязательное наличие не менее двух объектов технологической инфраструктуры - таких, как центры прототипирования или трансфера технологий, чистые комнаты, лаборатории и другие объекты, указанные в приказе. Таким образом, теперь законодательно завершено разграничение между этими объектами региональной промышленной инфраструктуры", - прокомментировал документ министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба.

Фото: Alex Snow/wikimedia.org
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Уточняется, что, помимо основных требований к технологической инфраструктуре, приказ регламентирует требования к площади, техническим возможностям и назначению использования резидентами технопарка. Всего в приказе № 3221 определены 12 объектов технологической инфраструктуры, которые должны способствовать ведению научно-технической и инновационной деятельности для освоения производства промышленной продукции и коммерциализации полученных результатов.

Как подчеркнули в министерстве, регистрация данного приказа Минюстом России позволяет промышленным технопаркам подготовить документы и направить в Минпромторг заявку на прохождение проверки на соответствие федеральным требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1863 "О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков".

"В соответствии с ФЗ "О промышленной политике в РФ" вышеуказанная проверка обязательна для всех промышленных технопарков, которые получают в настоящий момент или планируют получать средства государственной поддержки из федерального бюджета или бюджетов субъектов РФ, включая налоговые льготы и преференции", - пояснили в ведомстве.

Экономика Бизнес Правительство Минпромторг

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