70 лет назад была принята Европейская конвенция по правам человека

4 ноября отмечается 70-летие принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, или Европейской конвенции по правам человека. Это своего рода конституция, закрепившая основополагающие и неотъемлемые гарантии и ориентиры для жителей Европы.

Вхождение России в Совет Европы, ратификация Конвенции в 1998 году и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека стало важным этапом ее интеграции в европейское правовое пространство, а также новой вехой развития национальной правоприменительной практики. Как и в других европейских странах, в России была проведена масштабная работа по имплементации положений Конвенции в национальное законодательство. Права человека и гражданина, а также гарантии их обеспечения, провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека и в Европейской конвенции по правам человека, нашли закрепление в Конституции РФ 1993 года.

Положения Конвенции как никогда актуальны сегодня, когда права и свободы человека постоянно подвергаются вызовам и угрозам. Войны, спад экономики, неравенство между бедными и богатыми, пандемия, цифровизация всех сегментов общественной жизни, попытки злоупотребления властью - все это требует пристального внимания к теме.

С позиций международного права и наших международно-правовых обязательств важным является принятие поправок в Конституцию России. Этим шагом наше государство продемонстрировало поступательное движение в развитии своего потенциала как социального государства и связь с положениями Европейской конвенции. Среди национальных правозащитных учреждений заметная роль отводится Уполномоченному по правам человека (омбудсмену). В настоящее время в России помимо федерального Уполномоченного в каждом из 85 субъектов РФ действуют региональные уполномоченные по правам человека, законодательной основой деятельности которых стал разработанный с их участием Федеральный закон от 18 марта 2020 года. Он впервые установил федеральные стандарты организации и деятельности региональных омбудсменов и создал равные возможности для граждан в доступе к механизмам защиты прав и свобод в различных регионах России. Он предоставил региональным уполномоченным по правам человека дополнительные полномочия - право обращаться в суд с административным иском в защиту нарушенных прав отдельного гражданина и неопределенного круга лиц, а также в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Они имеют право знакомиться с материалами гражданских и административных дел, решение по которым вступило в законную силу, и принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и при наличии любой поступившей информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод. Все эти положения соответствуют духу Конвенции и идеям, заложенным в основу Конституции РФ.

За последние пять лет в адрес федерального омбудсмена поступило более 189 тысяч обращений, а к региональным уполномоченным - свыше 200 тысяч

За последние пять лет в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило более 189 тысяч обращений, а к региональным уполномоченным - свыше 200 тысяч. Многим заявителям удалось помочь добиться отмены выселения из жилья, пересмотра приговоров и решений суда, погашения задолженности по зарплате, отмены необоснованных решений органов дознания и предварительного следствия и т. п. Сотрудничая с европейскими коллегами, мы постоянно обмениваемся лучшими практиками и содействуем друг другу в оказании помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это особенно важно сейчас, когда права человека нередко становятся рычагом политического давления, а судьбы людей уходят на второй план. К сожалению, нередко мы наблюдаем и наличие двойных стандартов в оценке тех или иных событий - и исторических, и текущих.

Мы ценим и развиваем взаимосвязи с международными органами, "сверяем часы" и определяем перспективы дальнейшего взаимодействия Совета Европы и России в правозащитной сфере. В октябре у меня состоялась встреча с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, приезжавшей с визитом в Россию. Предметом обсуждения стали совместные с Советом Европы проекты и программы правозащитной направленности. Обсудили и вопросы, требующие реакции международных органов. Например, нарушения прав наших журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность на территории других государств, ущемление прав русскоязычного населения в Украине и странах Прибалтики. Надеюсь, не останется без внимания мое обращение к Генеральному секретарю Совета Европы о судьбе незаконно депортированного из Латвии Владимира Норвинда.

В центре внимания нарушения прав журналистов и ущемление прав русскоязычного населения в Украине и странах Прибалтики

Важнейшей темой остается защита прав граждан в условиях пандемии коронавируса. Думаю, что хорошо бы было обсудить вопрос о возможности разработки многостороннего международного правового акта, регламентирующего права и свободы человека в условиях пандемии и карантинных мер. Надеюсь, что нам удастся сделать это в ходе IV Международной конференции омбудсменов в Москве 17 ноября.

За 70 лет, прошедших после принятия Конвенции - европейского билля о правах человека, стало совершенно очевидно, что прогресс в этой области возможен только в контексте международного взаимоуважения, равных возможностей государств, объективности и доверия.