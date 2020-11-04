Адвокат Трампа рассказал о небывалой цензуре в США в пользу демократов

Джулиани отмечает, что ведущие СМИ США не пишут "ничего хорошего" про президента Дональда Трампа, а пишут только "плохое", совершенно не обращая внимания на достижения его администрации за последние четыре года.

"Рост нашего ВВП за минувший год - нет, за минувший месяц - феноменален: тридцать три и одна треть процента - втрое выше, чем прошлый рекорд! И в итоге мы на 75-80 процентов восстановили свою экономику, далеко опережая в этом всех наших союзников. Наша экономика сильнее, чем у кого-либо из них. Наша экономика восстанавливается быстрее, хотя мы были в числе тех, кто понес наибольший урон. И что касается Дональда Трампа: нельзя поспорить с тем, что он мастерски направляет развитие экономики", - убежден экс-мэр Нью-Йорка.

Адвокат Трампа подчеркивает, что фактически с первого дня работы, нынешняя администрация столкнулась с небывалой волной нападок и цензуры со стороны прессы и ряда крупных социальных сетей. "И впервые в американской истории наблюдается своего рода массовая цензура, осуществляемая в интересах Демократической партии. Впечатление такое, будто американские СМИ стали для Демократической партии тем, чем была газета "Правда" для российской компартии. То есть они действуют как крыло Демократической партии: не публикуют ничего хорошего о Трампе и ничего плохого о демократах, даже если речь идет об оставлении детей в опасности, детской порнографии, шпионаже, подкупе", - заявил Джулиани.

Говоря о шансах Трампа на победу, Джулиани отметил, что многие удивятся результатам голосования. "Я считаю, что переизберут Трампа. И все в Европе опять будут сильно удивлены. Потому что все, что вы делаете, - это слушаете нашу насквозь предвзятую прессу, - а поэтому очень слабо себе представляете ситуацию в США", - заявил бывший мэр Нью-Йорка.