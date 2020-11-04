Активисты попытались перекрыть улицу рядом с Белым домом

Недалеко от Белого дома произошла стычка сотрудников полиции и активистов.

Стражи порядка обратили внимание на припаркованный в неположенном месте грузовик. Автомобиль с музыкальными колонками фактически перекрыл движение по одной из улиц столицы. На просьбу убрать транспортное средство последовал отказ, участники акции попытались воспрепятствовать попытке эвакуации автомобиля. Сообщается о нескольких задержанных.

Активисты продолжают собираться в районе Белого дома, на месте работают усиленные наряды полиции.