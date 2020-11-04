Активисты попытались перекрыть улицу рядом с Белым домом

Фото: REUTERS
Недалеко от Белого дома произошла стычка сотрудников полиции и активистов.
Стражи порядка обратили внимание на припаркованный в неположенном месте грузовик. Автомобиль с музыкальными колонками фактически перекрыл движение по одной из улиц столицы. На просьбу убрать транспортное средство последовал отказ, участники акции попытались воспрепятствовать попытке эвакуации автомобиля. Сообщается о нескольких задержанных.
Активисты продолжают собираться в районе Белого дома, на месте работают усиленные наряды полиции.
BREAKING: MPD Officers have made at least 1 arrest at BLM plaza for refusing to vacate the area so an illegally parked vehicle can be moved. pic.twitter.com/7cdYjxpJuS— James Klüg (@realJamesKlug) November 3, 2020