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04.11.2020 23:10
Рубрика: Спорт

Не выходя на ринг

Поветкин сражается с коронавирусом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Временный чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Так что его реванш с британцем Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября в Лондоне, придется перенести на другую дату.
Александр Поветкин - сильный и здоровый парень. Его команда уверена, что он справится с испытанием. Фото: Reuters Александр Поветкин - сильный и здоровый парень. Его команда уверена, что он справится с испытанием. Фото: Reuters
Александр Поветкин - сильный и здоровый парень. Его команда уверена, что он справится с испытанием. Фото: Reuters

Андрей Рябинский, глава промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы "Русского витязя", рассказал, что Поветкина госпитализировали.

Фото: instagram.com / murat_gassiev
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- Саша сейчас находится в одной из московских больниц, есть температура и другие симптомы, без критических осложнений, - приводит слова Рябинского пресс-служба. - Саша - здоровый и крепкий парень, надеемся, что он быстро поправится.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что Поветкин, который в августе отправил Диллиана Уайта в нокаут в пятом раунде, сохраняет пояс временного чемпиона и может спокойно заниматься здоровьем. "Желаем скорейшего выздоровления прекрасному представителю российского бокса Александру Поветкину. Это будет еще одна битва, и вы выйдете из нее победителем, причем сильнее, чем когда-либо", - говорится в обращении к нашему супертяжу в официальном аккаунте WBC в "Твиттере".

В нынешние времена все с пониманием относятся к такому форс-мажору. Промоутер Эдди Хирн, занимавшийся организацией и первого поединка, и реванша, сам переболел ковидом. Но бокс - не только спорт. А шоу, как известно, должно продолжаться. Поэтому Хирн назвал предварительную дату нового боя - 30 января - и тут же начал искать возможность спасти для своего клиента Уайта боксерский вечер, назначенный на 21 ноября.

Хирн заявил, что Диллиан готов выйти на ринг против Тайсона Фьюри. В конце февраля текущего года Цыганский король стал еще и королем ринга. Фьюри нанес первое в карьере поражение Деонтею Уайлдеру и забрал у него чемпионский пояс по версии WBC. Теперь он ждет встречи с другим британцем и обладателем всех оставшихся титулов (WBO, WBA, IBF и IBO) Энтони Джошуа. Бой намечен на лето 2021 года, но, чтобы не терять форму, Фьюри не прочь размяться в ближайшее время.

Бой-реванш Поветкина и Уайта перенесен с 21 ноября на 30 января

- Уайт более чем готов к бою 5 декабря. Эта встреча зависит от одного телефонного звонка. Если Тайсон хочет реальный бой, Уайт рядом и готов к диалогу. Если же Фьюри захочет противника попроще, мы поймем, - приводит слова Хирна Sky Sports. - Тогда постараемся найти Диллиану подходящего соперника на 21 ноября, хотя будет трудно. Но Уайт определенно хочет драться в этом году. Он провел отличную подготовку. Жаль потраченных усилий. Отмена боя будет для него разочарованием.

Спорт Бокс Александр Поветкин

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