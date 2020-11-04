Александр Рар, немецкий политолог:

- Предварительный подсчет голосов на президентских выборах в США свидетельствует о том, что ситуация сложилась чуть ли не патовая. Если бы Байден с заметным отрывом обошел действующего президента, то демократы могли бы представить избрание Трампа в 2016 году неким недоразумением, которое Америка спустя четыре года наконец-то исправила. Но, как мы видим, этого не случилось. На мой взгляд, налицо серьезный раскол американской нации. Конечно, это всегда неизбежно, когда громадное население одной страны вынуждено выбирать между кандидатом A и кандидатом B.

Но нынешний раскол особого свойства. В предыдущие десятилетия американцев разделяли, главным образом, вопросы социальной справедливости, которые каждый из кандидатов предлагал решить по-своему. На этот раз речь идет о водоразделе по линии идеологии. Часть общества хочет жить в одной Америке, часть - в другой. И это, по сути, два протестных электората. Главным образом избиратели Байдена, который был выдвинут именно как "антикандидат", антипод Трампа, мечтают вернуться к идеям либеральных ценностей и в этом смысле, как им кажется, к "просвещенной Америке". А те, кто голосовал за Трампа, защищают консервативную, традиционную Америку и выступают против либеральной революции, которая идет по всему миру. Эта ситуация взрывоопасная, и прошедшие выборы не только ее не успокоили, но могут стать детонатором дестабилизации.

Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие часы и дни, но пока не похоже, чтобы все разрешилось мирно. Проигравшая сторона не захочет уходить с политической сцены и попытается обвинить соперника во лжи, манипуляциях и фальсификациях. В лучшем случае Америку ждет война судов. При самом неблагоприятном сценарии для разрешения политических вопросов могут быть задействованы силовые структуры - по крайней мере такие опасения звучат. Если демократические принципы начнут сыпаться, это станет огромным ударом по американской демократической модели, который сдетонирует по всему миру. В таком случае 3 ноября 2020 года останется в истории как последний день "эры демократии" на Западе. Конечно, я немного утрирую, но кризис идентичности, который переживают США, не останется без последствий для всей планеты. В этом смысле я считаю эти выборы судьбоносными. Помню, как в 2000 году европейцы с большой тревогой следили за тем, как Буш-младший и Гор оспаривали результаты выборов в судах. Подобные сценарии особенно травматичны для Германии, которая считает американцев отцами немецкой демократии.

Кстати, за всю историю я не помню, чтобы Европа столь активно вмешивалась в американские выборы, как в этот раз. Во вмешательстве все время обвиняют Россию, но посмотрите - не проходило и дня, чтобы европейские либеральные СМИ не пытались демонизировать Трампа и объяснить американским читателям, почему его "нельзя выбирать". При освещении кампании и деятельности кандидатов не было ни намека на объективность. То же самое происходило и в американском медийном пространстве. Так что миллионы голосов были отданы за республиканца вопреки информационному фону. Помню, как четыре года назад министр иностранных дел и президент Германии прямо агитировали против Трампа. Сейчас, конечно, политики первого эшелона в Германии не рисковали доводить до скандала, все же Трамп - действующий глава США. Однако на наших ток-шоу раздавалось немало партийных голосов в поддержку Байдена - иногда завуалированно, иногда прямо.

За всю историю я не помню, чтобы Европа столь активно вмешивалась в американские выборы, как в этот раз

Европейские элиты надеются, что с приходом Байдена в Белый дом Старый Свет мог бы вернуться в объятия Америки. Победа Байдена стала бы для них настоящим подарком. В этом случае тон Вашингтона в отношении стран ЕС, несомненно, изменился бы. Я думаю, новый демократический лидер Америки, действительно, не стал бы разговаривать с европейцами как с вассалами, откровенно свысока. Байден (а точнее - команда его советников) попытался бы восстановить "альянс демократий", как это было при Обаме. Однако вряд ли даже в этом случае европейцы смогли бы добиться от США какой-то большой любви и дружбы. У американских элит есть своя повестка, и она отнюдь не проевропейская. Независимо от того, кто станет 46-м президентом США, он не будет всерьез рассматривать Европу как полноправного союзника. Конечно, от Байдена, как от политика "старой школы", можно ждать примирительных заявлений, риторики о "единой исторической судьбе". Но это не отменяет того факта, что на европейцев в любом случае продолжат давить, чтобы они больше платили за НАТО и американский ядерный "зонтик". На территории европейских стран, включая Германию, останется тактическое ядерное оружие США, даже если местным жителям это не нравится. При этом следующая администрация - будь то Трампа или Байдена - наверняка продолжит рассматривать планы передислокации атомных авиационных боеприпасов из ФРГ в Польшу, которая мечтает стать "фронтовым государством" в новой холодной войне. Просто Трамп как бизнесмен использует совсем другую риторику. Он предъявляет европейцам счет за последние 75 лет поддержки, говорит прямым текстом, что больше не позволит "паразитировать на американской безопасности". Байден, как либеральный политик, такого позволить себе не может. В случае своего прихода в Белый дом он вернет в повестку тему прав человека, которая для демократов сродни религиозности.

Трамп, напротив, действует топорно, но предельно понятно там, где надо продавливать американские интересы. Если он видит конкурента в лице России, то будет пытаться выдавить с рынка Россию, подверстывая под эти цели воинственную риторику. Однако он прежде всего прагматик.

Для Европы я вижу лишь одну принципиальную разницу в зависимости от победы каждого из кандидатов. Если в Белый дом придет Байден, то все разговоры о единой европейской армии и о большей суверенности уйдут в прошлое. Если же в Овальном кабинете останется Трамп, то Старый Свет продолжит стремительно искать пути эмансипации от США. Вот только неизвестно, что станет с Европой на этом пути.