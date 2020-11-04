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04.11.2020 14:09
Рубрика: В мире

Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней

Текст: Юрий Когалов

Около 300 тысяч заполненных бюллетеней так и не дошли до избирательных комиссий в США. Как сообщает The New York Times, они должны были быть доставлены по назначению еще накануне днем, но этого так не произошло.

Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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В связи с этим федеральный судья столичного округа Колумбия Эммет Салливан потребовал от национальной почтовой службы США провести проверку в своих отделениях. Проблемы возникли в 12 почтовых округах, в том числе в штатах Флорида и Пенсильвания, в которых оба кандидата в президенты - как действующий глава государства Дональд Трамп, так и его соперник от Демократической партии Джо Байден - имели примерно равные шансы на успех.

Работникам отделений было предписано осмотреть помещения, чтобы найти пропажу. Но поскольку на почте служат обычно лишь один-два человека, они просто не в состоянии сделать это. И это значит, что часть бюллетеней - те, что не успели вовремя попасть к избирательным комиссиям - просто не будут учтены. Впрочем, некоторые штаты готовы принять к рассмотрению бюллетени, пришедшие с опозданием, но на своих условиях, ведь эта проблема ведет к задержке с определением результатов выборов.

Окончательные итоги будут подведены только тогда, когда учтут голоса, отданные по почте. Пока же ведется подсчет бюллетеней, опущенных на избирательных участках. В настоящее время лидирует Байден, набирающий 238 голосов выборщиков, Трамп пока получает 213. Впрочем, в семи штатах подсчет еще не завершен. Где-то уже видно, кому выразили свои предпочтения избиратели, но в штате Висконсин, например, оба кандидата идут нос к носу, разница составляет лишь несколько тысяч голосов (при 3 миллионах избирателей).

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