Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом"

В среду "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с одним из лидеров команды - полузащитником Антоном Миранчуком. 25-летний футболист заключил соглашение до 2024 года. Предыдущий договор истекал летом 2021 года.

Сам футболист заявил, что очень доволен новым соглашением, финансовые условия которого не сообщаются.

"В "Локомотиве" я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче", - цитирует слова игрока сайт "Локомотива".

Днем ранее именно реализованный Миранчуком пенальти позволил команде уйти от поражения в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Атлетико". Всего же за восемь сезонов в команде Антон провел 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.