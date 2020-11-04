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04.11.2020 18:01
Рубрика: Спорт

Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом"

Текст: Максим Домчев

В среду "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с одним из лидеров команды - полузащитником Антоном Миранчуком. 25-летний футболист заключил соглашение до 2024 года. Предыдущий договор истекал летом 2021 года.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Сам футболист заявил, что очень доволен новым соглашением, финансовые условия которого не сообщаются.

"В "Локомотиве" я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче", - цитирует слова игрока сайт "Локомотива".

Днем ранее именно реализованный Миранчуком пенальти позволил команде уйти от поражения в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Атлетико". Всего же за восемь сезонов в команде Антон провел 119 матчей, забил 28 голов, сделал 16 голевых передач, выиграл чемпионат России, три Кубка и один Суперкубок страны.

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