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04.11.2020 18:52
Рубрика: Происшествия

В СИЗО пустят по-семейному

Предлагается разрешить арестованным свидания с родней без санкции следствия
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
В Госдуму внесен законопроект, разрешающий арестованным встречаться и созваниваться с родственниками без письменного согласия следствия. Естественно, контакты должны будут проходить под полным контролем администрации СИЗО.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В следственных изоляторах есть специальные переговорные пункты, где за плату можно созвониться с родными. Все официально. Разговоры прослушиваются. Но зато родные получают возможность убедиться, что с их близким все в порядке. Правда, просто так сегодня арестованному трубку не дадут: сначала следователь должен дать свое согласие.

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"Общеизвестно, что следователи выдают разрешение на свидание, как правило, в виде поощрения за признание вины и оказанное содействие, а в иных случаях при наличии одного лишь усмотрения могут легко отказать, и такой отказ проблематично обжаловать, - говорит советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - Право на телефонные разговоры, не зависящее от желания следователя, позволит обвиняемым получить возможность для легального общения со своими родственниками".

Также проект гарантирует арестованным до двух свиданий в месяц продолжительностью не менее трех часов. Но здесь у некоторых экспертов возникает технический вопрос: хватит ли у следственных изоляторов пропускной мощности, чтобы обеспечить и свидания, и допросы, и встречи с адвокатами. Не придется ли защитникам стоять в очередях, ведь количество кабинетов в СИЗО ограничено?

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