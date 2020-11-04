Астероид оценили в квадриллионы долларов

Обрушить многие мировые рынки может небесное тело, летающее между Марсом и Юпитером. Это астероид Психея16. Он буквально напичкан целым букетом металлов. И не только железом и никелем, но и редкими, в частности, золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10000 квадриллионов долларов. Это больше, чем нынешняя мировая экономика.

Вообще этот астероид известен давно, он открыт еще в 1853 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом и назван в честь древнегреческой богини души Психеи. За эти годы ученые узнали, что, в отличие от большинства астероидов, которые состоят из камней или льда, Психея в основном металлический объект. Но что до такой степени металлический стало понятно только сейчас, когда знаменитый телескоп Хаббл получил новые изображения астероида. Ученым NASA впервые удалось рассмотреть обе его стороны, и что крайне важно - изображение в ультрафиолетовом свете. Именно это и позволило получить четкую картину состава астероида. Оценить его богатство. А самый точный состав и происхождение астероида будут раскрыты в 2022 году, когда NASA отправит беспилотный космический корабль для его изучения.

Расположенный примерно в 370 миллионах километров от Земли, астероид Психея 16 является одним из самых массивных объектов в поясе астероидов в нашей Солнечной системе. Он имеет форму картофеля, его диаметр около 190 км.

Чем может закончиться эта миссия NACA? И не собираются ли энтузиасты доставить эту картофелину на Землю, чтобы произвести здесь экономический переворот? Авторы работы успокаивают, что астероид не может попасть на Землю, для этого нет никаких технологий.

Исследование опубликовано в издании The Planetary Science Journal.