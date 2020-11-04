Байден на предвыборном митинге назвал внучку именем сына

В США один из претендентов на кресло главы государства Джо Байден перепутал свою внучку с сыном. Произошло это на предвыборном митинге в Филадельфии, пишет РИА Новости.

Говоря о девочке, которая стояла вместе с ним на сцене, политик неожиданно сказал: "это мой сын Бо". Правда, быстро понял, что ошибся, и добавил: "внучка Натали". В штабе Дональда Трампа не могли не прокомментировать произошедшее. "Смотрите: Джо Байден перепутал своих внучек", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. Там же есть ссылка на видео.

Ранее Байден уже два раза называл Трампа Джорджем, путая его с предыдущим президентом - Джорджем Бушем-младшим.