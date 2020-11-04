Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год

"Стороны рассмотрели вопросы маркировки молочной продукции, фитосанитарного контроля, выполнение прогнозных балансов спроса и предложения Союзного государства на 2020 год, подготовку балансов на следующий год. Планируется, что балансы на 2021 год будут согласованы и подписаны в декабре текущего года", - рассказали в Минсельхозпроде Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Несмотря на некоторое падение объемов взаимной торговли в первом полугодии, Россия является для Беларуси одним из основных партнеров, ее доля в структуре экспортных поставок составляет 75%. Удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь - 33,6%, в 2020 году он вырос на 2,3 процентных пункта.