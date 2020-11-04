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04.11.2020 15:36
Рубрика: Общество

Создан неизнашиваемый биоклапан сердца

Текст: Алена Ларина

Российские ученые разработали имплант, выполняющий функцию сердечного клапана, который не изнашивается со временем. Кроме того, пациенту, которому установят такое "сердце", не нужно принимать лекарства, препятствующие возникновению тромбов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По сообщению ТАСС, это разработка специалистов российской компании "Кардиотехника" и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Биоклапан состоит из стента, специальной синтетической обшивки, а также биоматериала (это своего рода матрица, заселяемая клетками пациента) и может служить больному всю жизнь, в отличие от уже применяемых сердечных имплантов, срок службы которых - от шести до 12 лет. Причем, имплантировать его можно человеку в любом возрасте.

Как рассказали в медиацентре Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), ученые получат грант на развитие проекта.

Общество Наука

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