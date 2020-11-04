Создан неизнашиваемый биоклапан сердца

Российские ученые разработали имплант, выполняющий функцию сердечного клапана, который не изнашивается со временем. Кроме того, пациенту, которому установят такое "сердце", не нужно принимать лекарства, препятствующие возникновению тромбов.

По сообщению ТАСС, это разработка специалистов российской компании "Кардиотехника" и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Биоклапан состоит из стента, специальной синтетической обшивки, а также биоматериала (это своего рода матрица, заселяемая клетками пациента) и может служить больному всю жизнь, в отличие от уже применяемых сердечных имплантов, срок службы которых - от шести до 12 лет. Причем, имплантировать его можно человеку в любом возрасте.

Как рассказали в медиацентре Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), ученые получат грант на развитие проекта.