В Австралии обнаружили ночных большеглазых пчел

В Австралии обитают как минимум два вида пчел, которые ведут активный ночной образ жизни, в том числе опыляют растения. Соответствующее открытие сделали ученые Университета Флиндерса, сообщается на сайте вуза.

К ночным пчелам экологи Австралии пока отнесли два местных вида - Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata. Их отличительной особенностью являются увеличенные в размерах сложные и простые глаза (первых у пчел два, они расположены по бокам и состоят из большого количества фасеток, тогда как простых глаз три и они располагаются на темени). Это необходимо для большей светочувствительности в темное время суток.

По словам ведущего автора исследования Джеймса Дори, пчелы, занимающиеся поиском пищи в ночное время, на данный момент мало изучены, а достоверных данных о подобных насекомых в Австралии ранее не публиковалось вовсе. Вместе с тем изучение таких пчел важно, чтобы лучше понять роль, которую они играют в поддержании экосистем и какие меры можно предпринять, чтобы не навредить им.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в Journal of Hymenoptera Research.