Вирусологи определили часть тела, не подверженную заражению COVID-19

Исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показало, что роговица глаза не подвержена инфицированию новым коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты работы опубликованы в издании Cell Reports.

По словам ученых, известные вирусы эффективно размножаются в роговице. Так, например, инфекция, вызванная вирусом простого герпеса 1 (ВПГ-1), каждый год является одной из основных причин потери зрения. Вирус Зика (ZIKV) также вызывает острые воспалительные процессы в глазах. Ранее в слезах некоторых пациентов была обнаружена РНК SARS-CoV-2, что и стало поводом для исследования.

Ученые провели эксперимент с применением роговых оболочек 25 человек, ставших донорами, и лабораторных мышей. Органы подвергли заражению ВПГ-1, вирусом Зика и SARS-CoV-2. Выяснилось, что новый коронавирус не реплицируется в роговице, хотя остальные два патогена в ней эффективно воспроизводятся.

По словам ведущего автора исследования доктора Джонатана Дж. Майнера, пока остается неизвестным, чем обусловлена невосприимчивость роговой оболочки именно к SARS-CoV-2. Вероятно, такая защита обеспечивается интерферонами III типа, выделяемыми в эпителии роговицы.

- Все протестированные нами роговицы были устойчивы к коронавирусу. Однако, мы не исключаем, что у некоторых людей этот защитный механизм может отсутствовать. А потому призываем не отказываться от средств индивидуальной защиты, в частности, специальных очков, сотрудников медучреждений, которые работают с пациентами с COVID-19. Тем более, что глаза по-прежнему считаются одним из путей проникновения вируса в организм человека, - заявил доктор.

Напомним, ранее ученые подтвердили, что люди в очках в пять раз реже заражаются новым коронавирусом.