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04.11.2020 11:54
Рубрика: Экономика

Число переводов в системе быстрых платежей выросло в десять раз

Текст: Алексей Дуэль

С начала 2020 года через систему быстрых платежей (СБП) россияне перевели 517 млрд рублей, а число транзакций за этот период выросло в десять раз до 70 млн транзакций. Такие данные привел Центробанк, передает RT.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По мнению экспертов, на популярность сервиса повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения. Кроме того, переводы сумм до 100 тысяч рублей не облагаются комиссией, что тоже повысило привлекательность СПБ для пользователей.

"Мы видим устойчивый рост активности в системе, - пояснили в ЦБ. - Это касается как количества операций, так и их объема. Средний перевод на протяжении всего года остается на уровне 7-9 тыс. рублей, а к самой системе в настоящий момент подключены 192 банка".

Опрошенные изданием банки подтвердили данные регулятора. "Промсвязьбанк" отметил рост числа переводов в этой системе с нескольких десятков до сотен тысяч в месяц. Росбанк сообщил, что максимальное число переводов было осуществлено через СБП в октябре, их количество в пять раз превысило показатели января. У Альфа-банка каждый месяц наблюдался прирост таких транзакций на 15-20%. При этом переводы по номеру телефона наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях, уточнили в пресс-службе Альфа-банка.

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