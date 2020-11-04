Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек

Число жертв землетрясения в Измире увеличилось до 114 человек, еще 1 035 - в числе пострадавших. Данные приводят специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

"Из больниц уже выписались 898 человек, 137 все еще остаются в лечебных учреждениях. В настоящий момент на месте двух разрушенных зданий продолжаются поисковые работы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пострадавшим от землетрясения уже начали выплачивать материальную помощь. Об этом рассказал министр экологии и градостроительства Турции. Напомним, в минувшую пятницу, 30 октября, сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,7, чей эпицентр находился в море. Далее последовала череда афтершоков (1 100). В результате в Измире оказались разрушенными 20 домов. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Специалисты оценили его магнитуду в 6,9.