Число жертв землетрясения в Турции возросло до 113 человек

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции публикует новые данные по числу жертв землетрясения - 113 человек.

Увеличилось и число пострадавших - 1035. Большинство людей обратившихся за помощью к медикам уже покинули больницы, но 137 человек все еще остаются в лечебных учреждениях, пишет РИА Новости.

Разрешительное землетрясение зафиксировано в минувшую пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в море. Сейсмологи оценили его магнитуду в 6,6. После основного удара последовало свыше тысячи повторных толчков.

Стихия принесла множественные разрушения в город Измир, где не устояли свыше 20 жилых домов. До сих пор спасатели продолжают разбирать завалы. А в городе Сеферихисаре под воду ушли прибрежные улицы. Добавим, что землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах. Специалисты оценили его магнитуду в 6,9.