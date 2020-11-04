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04.11.2020 01:00
Рубрика: Экономика

Что нужно знать о самой необычной беспроводной зарядке

Текст: Иван Черноусов
Беспроводная зарядка для флагманских смартфонов уже стала чем-то обыденным - согласитесь, очень удобно положить устройство на зарядку вечером и забыть о нем до самого утра. Но что делать, если таких устройств не одно, а два или даже три? У компании Samsung есть ответ на этот вопрос. Не так давно южнокорейская фирма представила решение Wireless Charger Trio: оно позволяет заряжать абсолютно все - смартфон, часы, наушники - и, самое главное, делает это одновременно.
Фото: Иван Черноусов Фото: Иван Черноусов
Фото: Иван Черноусов

Комплект поставки

Комплект поставки беспроводной зарядки предельно прост: в него входит само устройство (его размер составляет 240 х 86 х 15,5 мм, а вес - 320 грамм), провод USB Type C - USB Type C, адаптер питания на 25 Вт и бумажки-инструкции.
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Как все работает

Как уже упоминалось выше, устройство способно одновременно заряжать и смартфон, и наушники, и часы. Заряд при этом обеспечивают шесть встроенных катушек, а площадь разделена на зоны. Крайне правая предназначена для зарядки умных часов, а те, что левее - для смартфона и наушников (или сразу для двух смартфонов - об этом поговорим чуть позже).

Понять, что устройство заряжается, предельно просто - как только вы положили устройство, загорается красная лампочка - это означает, что заряд пошел. Если она мигает, то что-то пошло не так и следует поменять его расположение. Девайс при этом следует класть перпендикулярно основанию. Как только устройство заряжено, загорается зеленая лампочка.

Максимальная мощность беспроводной зарядки составляет 9 Вт. Но стоит оговориться, что 9 Вт вы получите только в том случае, если ваш смартфон от компании Samsung, например, Galaxy Note20 Ultra или любой другой из последних флагманских смартфонов южнокорейского бренда. А вот если вы поставить на зарядку, например, iPhone 12 Pro, то его мощность уже составит 7,5 Вт, и он зарядится в среднем за 4 часа. Также можно заряжать и два смартфона одновременно. Например, на зарядку Samsung Galaxy Note20 Ultra и iPhone 12 Pro уйдет в среднем до 5 часов - и это отличный результат, поскольку большинство заряжает телефоны беспроводным способом именно ночью, когда время зарядки не критично.

Гаджет уверенно заряжает не только беспроводные наушники Samsung: фокус вполне "проходит" и с AirPods - никаких проблем при их зарядке не наблюдается. Единственное, что не удалось зарядить беспроводной зарядкой южнокорейского производителя - это Apple Watch.

Фото: apple.com
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Осталось ответить на два вопроса: "шумит ли эта зарядка" и "можно ли заряжать устройства в чехле". Отвечаю на первый - нет, не шумит: при этом совершенно неважно сколько и какие именно устройства на ней заряжаются - будь то два смартфона или же комбинация - смартфон/часы/наушники. Смартфон в чехле также заряжается без каких бы то ни было проблем.

Впечатления

У Samsung получилась отличная беспроводная зарядка, которая подойдет тем, кто одновременно хочет заряжать смартфон, часы и наушники (или два смартфона). Конечно, еще лучше если ваши гаджеты из экосистемы Samsung, но не критично, если они от другого производителя. Цена в 7490 рублей за такое устройство вполне оправданна: беспроводная зарядка на одно устройство, напомню, стоит около 4 тысяч рублей.

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