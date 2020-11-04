Единственный представитель России в Лиге Европы - московский ЦСКА - в четверг проведет свой третий матч на групповом этапе турнира. Соперником армейцев станет голландский "Фейеноорд" из Роттердама.

"Фейеноорд" издавна наряду с амстердамским "Аяксом" и эйндховенским ПСВ входит в тройку ведущих клубов Нидерландов. Правда, предыдущий "золотой" всплеск роттердамского клуба случился в сезоне 2016/2017, по итогам которого "Фейеноорд" завоевал чемпионский титул. С тех пор роттердамцы в большой голландской тройке довольствовались ролью "на подтанцовках". В трех последних сезонах, в том числе и в сезоне 2019/2020, недоигранном из-за пандемии, "Фейеноорд" ни разу не смог подняться выше третьего места. В еврокубках команда тоже не блистает. В минувшем розыгрыше Лиги Европы "Фейеноорд" выиграл только в одном матче на групповой стадии, заняв последнее место в своем квартете, а сезоном ранее роттердамцы и вовсе не сумели пробиться в групповой этап турнира.

Если посмотреть на нынешнюю заявку "Фейеноорда", то едва ли получится найти там фамилии, знакомые болельщикам, не следящим пристально за чемпионатом Нидерландов. Главные звезды собраны у "Фейеноорда" в тренерском штабе. Во-первых, это хорошо нам известный Дик Адвокат, поработавший в свое время в питерском "Зените" и в сборной России. Во-вторых, знаменитый в недавнем прошлом форвард Робин ван Перси, занимающийся в клубе с нападающими.

Правда, путь к былому величию у "Фейеноорда" получается тернистым. В Высшей лиге Нидерландов роттердамский клуб идет всего лишь шестым, а в Лиге Европы дела и того хуже. Так в предыдущем туре "Фейеноорд" на домашнем стадионе разгромно уступил австрийскому "Вольфсбергу" - 1:4.

ЦСКА, наоборот, подходит к важной игре в отличной форме. Армейцы вышли на первое место в Российской премьер-лиге, их наставник Виктор Гончаренко был признан в РПЛ тренером месяца, а хорватский полузащитник Никола Влашич получил аналогичный приз, но только среди игроков.

Теперь "красно-синим" нужно укреплять свои позиции в Лиге Европы, где у них пока два очка в двух первых матчах. Шансы ЦСКА одержать первую победу специально для "РГ" оценил экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов, поигравший в свое время в Нидерландах за ПСВ.

Если сравнивать "Фейеноорд" с ПСВ и "Аяксом", есть ли у роттердамского клуба своя изюминка?

Дмитрий Хохлов: Не стал бы так говорить. Скорее, у всех перечисленных команд присутствует общая черта: независимо от состава, которым располагают, они всегда нацелены на атакующий футбол.

О нынешнем "Фейеноорде" что-то можете сказать?

Дмитрий Хохлов: Не слежу за ним пристально, но знаю, что там работает Дик Адвокат.

Как оцените перспективы ЦСКА в Лиге Европы с учетом того, что в первых двух матчах удалось добиться лишь ничьих?

Дмитрий Хохлов: По внутренней арене мы видим, что армейцы набрали ход, улучшают свою игру. Надеюсь, это перенесется и на еврокубки. У команды все для этого есть.

Первое место в РПЛ добавит им уверенности?

Дмитрий Хохлов: Это все относительно. Чемпионат в разгаре. Но уверенности добавляет любая победа. А находиться на первом месте всегда приятно.

В чем ресурсы для усиления игры ЦСКА? Голы Федора Чалова, который никак не может наладить прицел?

Дмитрий Хохлов: Не только. Это прежде всего командные взаимодействия. Но я вижу, что ребята лучше понимают друг друга. А значит, голы придут.

Где будем смотреть

5 ноября, четверг, "Матч ТВ"

22.55 "Фейеноорд" - ЦСКА. Прямая трансляция