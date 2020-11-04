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04.11.2020 00:20
Рубрика: Общество

День Казанской иконы Божьей Матери: кому помогает святыня

Текст: Мария Городова
4 ноября в России отмечают сразу два события - День народного единства и праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери. И в этом глубокий смысл.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Казанская - один из любимейших образов Пресвятой Богородицы в России. Именно Казанскую икону преподносили крестившимся после Таинства Крещения. Ее дарили молодоженам при венчании: во охранение семьи. И над кроваткой ребенка было принято вешать именно Казанскую - в защиту от духовных и физических недугов. К Казанскому образу Божьей Матери обращались с молитвой, когда просили исцеления от болезней, Казанской молились, страшась внезапной смерти. Её брали с собой в путешествия. А еще Казанскую считают спасительницей Отечества в лихую годину смут, войн, народных бедствий.

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22 октября (4 ноября по новому стилю) был некогда подлинно народным праздником, когда в храмах вспоминали победы, связанные с Казанской иконой Богородицы. Чествовать образ в этот день начали уже с 1613 г., причем с 1649 г. и вплоть до революции 4 ноября считали государственным праздником. В 2005 г. Россия впервые отмечала День народного единства, и его приурочили к дате празднования Казанской иконы Божьей Матери.

Но в России более двухсот чудотворных образов Пресвятой Богородицы. Отчего именно Казанской такая честь? И почему торжество 4 ноября?

На самом деле в церковном календаре два дня, посвященных Казанской иконе Божьей Матери. 21 июля ("Летняя Казанская"), когда мы вспоминаем "явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани" - то есть чудесное обретение иконы в Казани, дело было в 1579 г. И 4 ноября ("Осенняя Казанская"), в память о том, как в этот день в 1612 г. войска народного ополчения, собранные Кузьмой Мининым, ведомые князем Димитрием Пожарским, и осененные чудотворным образом Казанской Божьей Матери, выбили польских захватчиков из Китай-города, что стало началом конца великой смуты. В то лихолетье русское государство было на волоске от гибели, а народ - от порабощения. И только чудо - невероятное и одновременно зримое - спасло страну, сохранило нацию.

"Казанская икона Божьей Матери" Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.

Если мы внимательно посмотрим на историю страны, то увидим, что каждый раз накануне национальных трагедий страна обретала - часто чудесным способом! - новый образ Богородицы. Явление Казанской не исключение. В 1579 г., после страшного пожара в Казани девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу, которая указывала на место, где лежит Ее икона. Девочке, конечно, верить не хотели, но потом все-таки начали рыть и на пепелище нашли образ удивительной красоты: по-видимому, лик Богородицы был спрятан в земле кем-то из христиан во время гонений. После обретения иконы начались чудеса, связанные с исцелениями больных, особенно слепых. В 1594 г. священник Ермолай, ставший впоследствии знаменитым патриархом Гермогеном, сделал точное описание обстоятельств обретения иконы и произошедших после этого исцелений.

Но особую роль "Спасительницы земли русской" икона сыграла в страшный период смуты. "Никогда Россия не была в столь бедственном положении, как в начале XVII столетия: внешние враги, внутренние раздоры, смуты бояр, а более всего совершенное безначалие - все угрожало неизбежной погибелью земле Русской", - писал в XIX в. Михаил Загоскин. Казалось, гибель страны и порабощение народа неизбежны: Москва занята поляками, по стране, раздираемой междоусобицами, бродят банды разбойников и мародеров.

Предатели-бояре избирают на Московское царство польского королевича. Народ безмолвствует. Голод, разруха, эпидемии. Патриарх Гермоген томится в плену, но ему все-таки удается передать в Нижний Новгород воззвание, призывающее идти на Москву, унимать грабежи, стоять за братство и уповать на защиту Богородицы. "Посмотрите, как Отечество наше расхищается и разоряется чужими; какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу!", - взывает патриарх Гермоген (ноябрь 1609 г.).

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Нижегородцы откликаются на призыв, к ним присоединяются Казанские дружины, которые и принесли список Казанской Божьей Матери князю Дмитрию Пожарскому, возглавившему ополчение. С этого момента перед иконой совершаются постоянные молебны, и, подкрепленные благодатной помощью свыше, укрепляемые молитвой, 22 октября 1612 г. по старому стилю (4 ноября по-новому) дружины народного ополчения берут штурмом Китай-город. А через четыре дня польский гарнизон в Кремле капитулирует.

С этих пор Казанская икона Божьей Матери стала особо любима. В 1709 г., перед Полтавской битвой, Петр Великий со своим воинством молился перед ней о даровании победы. Известно, как почитал образ А.В. Суворов. О даровании победы перед святыней молились и в 1812 году, один такой молебен - при отбытии М.И. Кутузова в действующую армию - хорошо запомнился свидетелям тем духовным подъемом единения, который испытали все молившиеся. А в том же 1812 г., в праздник Казанской иконы Божьей Матери, русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались морозы, и армия покорителя Европы начала таять. Есть свидетельства, как Казанская спасала и в Великую Отечественную, причем спасала всех - и атеистов, и тех, кто по своей национальной принадлежности должен был бы верить уж никак не в Господа нашего Иисуса Христа…

"Отступающие войска французов под Вязьмой". Фото: Хромолитография Адама.

Историки сообщают: к началу XX в. икона Казанской Божьей Матери была не только в каждом храме, но и в каждом доме. "Заступница Усердная", "Защитница от всех зол" - называют Богородицу в молитве. Вот что говорится в "Слове на день явления иконы Божией Матери в Казани" святителя Димитрия Ростовского: "Избавляет Мати Божия от великих бед и зол не токмо праведныя, но и грешныя, но которыя грешныя? Ты я, иже возвращаются к Отцу Небесному яко блудный сын, воздыхают биющи перси своя, яко мытарь, плачут у ног Христовых, яко грешница, омочившая нозе Его слезами, исповедание Ему приносят, яко на кресте разбойник. На таковая грешныя Пречистая Божия Мати призирает и ускоряет на помощь им, и от великих бед и зол избавляет".

А ключ к пониманию того, почему образ Казанской Божьей Матери спасал, являл народу поддержку в годину тревог, мы найдем в тексте молитвы к чудотворному образу.

Фото: www.optina.ru
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В молитве ясно и недвусмысленно дана связь между личным, между состоянием души человека, его греховностью и общим - тем, в каком обществе, в какой стране мы живем. Испрашивая у Богородицы общее, для всех - "да сохранит мирну страну нашу", молитва связывает это общее благоденствие с частным, с состоянием души каждого: "Избави же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений".

И тут - внимание! Это крайне важно! Смотрите, здесь испрашиваются у Богородицы не блага земные для молящегося, а "дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений". Вот она связь между покаянием - тем, что происходит в нашей душе, с нашей душой - и тем, что происходит в мире вокруг нас!

Бесспорно, прозрения подобного рода происходят именно в годины великих народных потрясений. Осознанная самою душою, эта связь, это единство нашего частного, личного и общего привела к формированию поведенческого алгоритма наших предков: собирая силы на решительный бой, они не просто молились, они постились, они каялись. И это становилось залогом их грядущих побед. В том числе и тех, что были осенены Казанским образом Божьей Матери.

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