Депутат не поддержала идею ограничить онлайн-переводы для пенсионеров

Введя жесткое ограничение для онлайн-переводов с банковских карт пенсионеров, удастся наказать не мошенников, а самих пенсионеров. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия"), комментируя соответствующую инициативу.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов в письме Центробанку предложил ввести лимит в размере 10 тыс. рублей в сутки на онлайн-переводы для пенсионеров. Такой лимит, по его словам, нужен, чтобы сделать невозможным перевод крупных сумм, если пенсионер стал жертвой мошенников.

Однако фактически таким ограничением удастся наказать не мошенников, а самих пенсионеров, которым может потребоваться перевод более крупной суммы, заявила Светлана Бессараб, которую цитирует RT.

"Почему мы ограничиваем его права фактически, не усиливая наказание для мошенников?" - поинтересовалась депутат. Она напомнила, что наряду с коллегами ранее предлагала ужесточить санкции для тех, кто обманывает и грабит граждан старшего возраста. "Поскольку действительно граждане пожилого возраста являются легкой добычей для мошенников", - подтвердила Бессараб.