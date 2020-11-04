Депутаты обсудили работу союзных СМИ

В Минске в формате видеоконференции прошло заседание Комиссии по информационной политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. В нем приняли участие союзные парламентарии, представители Посткома Союзного государства, печатных СМИ, в том числе газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия", и Телерадиовещательной организации Союзного государства.

- Союзным СМИ нужно переходить на качественно новый уровень работы, - задал тон разговору председатель Комиссии Геннадий Давыдько. - Объективное освещение событий - главная задача журналистов. Другой важный вопрос - усиление наших позиций в интернет-ресурсах и социальных сетях.

Дискуссию продолжил первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий. Он отметил, что работа печатных СМИ заслуживает самой положительной оценки. В то же время необходимо принять меры по дальнейшему развитию потенциала телевизионного канала "БелРос" с обеспечением полноформатного режима вещания. Что же касается интернет-проектов, значение которых в современных условиях значительно возрастает, то тут пока не видно серьезных подвижек. Как отмечали выступавшие, одна из главных причин этого - ограниченность финансовых ресурсов. Заместитель председателя Комиссии российский парламентарий Владимир Афонский предложил следующее:

- Надо провести мониторинг эффективности союзных СМИ, а затем обсудить вопрос их финансирования при рассмотрении бюджета Союзного государства. Нельзя экономить на развитии наших интернет-проектов.

Секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко предложил посмотреть на ситуацию шире: возможно, целесообразно создать единый сайт союзных СМИ. В итоге члены Комиссии предложили организовать работу по совершенствованию и продвижению интернет-ресурсов газет "Союзное вече" и "СОЮЗ. Беларусь - Россия", журнала "Союзное государство". Редакциям союзных СМИ рекомендовано расширить присутствие в социальных медиа.

Члены комиссии также рассмотрели вопрос о расширении роли региональных белорусских и российских СМИ в формировании информационной политики Союзного государства, повышении качества такой работы. Это особенно актуально для приграничных областей двух стран. Порой соседи просто не знают, что делается друг у друга. Признано целесообразным укрепить сотрудничество белорусских и российских печатных изданий и телерадиовещательных компаний.

Предложения членов Комиссии по информационной политике будут озвучены на предстоящем в ноябре совещании в Постоянном Комитете Союзного государства, куда предполагается пригласить представителей профильных министерств, Парламентского Собрания и союзных СМИ.