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04.11.2020 08:43
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как правильно пить свежевыжатые соки

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Считается, что свежевыжатые соки содержат гораздо больше витаминов и минералов чем обычные. Однако злоупотреблять ими не стоит.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Допустим, в 100 граммах апельсина содержится 67 процентов от суточной нормы витамина С. Один плод - это 100-150 граммов. Если для сока используется 2-3 плода, то суточная норма потребления витамина С будет даже превышена. То же касается и других витаминов и минеральных веществ, которые там присутствуют", - сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

В порции морковного или томатного сока будет высокое содержание каротиноидов. В первом - бета-каротина, во втором - ликопина. Причем содержание ликопина в стакане томатного сока может достигать 400 процентов от суточной нормы потребления. Именно поэтому достаточно одной порции свежевыжатого сока в день, то есть одного стакана.

Эпизодические превышения вреда не принесут, но если пить свежевыжатые соки в неограниченном количестве регулярно, то они могут иметь неприятные последствия. Например, при чрезмерном ежедневном длительном увлечении морковным соком наблюдается пожелтение кожных покровов - каротинодермия. Кроме того, фреши обладают послабляющим действием. Это хорошо для тех, у кого есть склонность к запорам, но нежелательно при склонности к диарее.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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