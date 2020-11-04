Дистанция в 1,5 метра не спасает от коронавируса

Неприятную новость сообщили ученые из Сингапура. Их исследования показали, что принятая во всем мире социальная дистанция в 1,5 метра не гарантирует от заражения опасной болезнью.

На самом деле частицы коронавируса, выделяемые при кашле, могут распространяться дальше. Ученые разделили их на две группы. Крупные капли слюны быстро оседают на землю из-за силы тяжести, но даже они отлетают примерно на один метр. А вот мелкие размером 100 микрометров могут перемещаться на расстояние до 6,6 м при скорости ветра 2 м/с. А сухом воздухе еще дальше из-за испарения капель. Результаты этого исследования, опубликованные в газете The Mirror, доказывают, что масочный режим и соблюдение социальной дистанции надо соблюдать еще более жестко.