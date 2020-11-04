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04.11.2020 10:59
Рубрика: Общество

Для школьников начались "Ученые каникулы"

Текст: Ксения Колесникова

Как можно заглянуть в глубины Вселенной и найти воду на Луне и Марсе? Что такое гибридные материалы и зачем они нужны? Прямо сейчас для школьников проходят "Ученые каникулы": это серия научно-популярных лекций-дискуссий ведущих российских ученых, профессоров РАН на актуальные научные темы.

Фото: iStock
Как школьнику начать карьеру в области искусственного интеллекта

К примеру, 4 ноября с рассказами о космосе выступают замдиректора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов и завлабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак. Их лекция называется "Космос: СРГ и планетные миссии".

5 ноября темой лекций станет "Как историческая наука может быть интересной и актуальной". Перед школьниками в онлайне выступят директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин и директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

Завершат "Ученые каникулы" доклады по теме "Гибридные материалы - монстры химической Вселенной" ведущего научного сотрудника Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Марии Калининой и завлабораторией супрамолекулярной химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Сергея Вацадзе.

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