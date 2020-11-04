Для школьников начались "Ученые каникулы"

Как можно заглянуть в глубины Вселенной и найти воду на Луне и Марсе? Что такое гибридные материалы и зачем они нужны? Прямо сейчас для школьников проходят "Ученые каникулы": это серия научно-популярных лекций-дискуссий ведущих российских ученых, профессоров РАН на актуальные научные темы.

К примеру, 4 ноября с рассказами о космосе выступают замдиректора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов и завлабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак. Их лекция называется "Космос: СРГ и планетные миссии".

5 ноября темой лекций станет "Как историческая наука может быть интересной и актуальной". Перед школьниками в онлайне выступят директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин и директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

Завершат "Ученые каникулы" доклады по теме "Гибридные материалы - монстры химической Вселенной" ведущего научного сотрудника Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Марии Калининой и завлабораторией супрамолекулярной химии Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН Сергея Вацадзе.