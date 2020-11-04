Экспортерам готовят новые программы поддержки

Минпромторг разработал сразу несколько программ компенсации затрат экспортеров. Теперь компании, поставляющие продукцию на внешние рынки, могут вернуть себе часть расходов на проведение научно-исследовательских работ и постпродажное обслуживание. Для фармпроизводителей запустили программу по сертификации и регистрации лекарств за рубежом. Также появилась программа для маркетплейсов.

Новые программы разработаны в рамках обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", объяснили в пресс-службе министерства. Теперь документ ставит целью достичь к 2030 году роста несырьевого неэнергетического экспорта не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.

Государство планирует выделить на поддержку экспорта 650 млрд рублей до 2024 года, ранее сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов: "Мы находимся в экстремальных условиях. В этом году подавляющее большинство зарубежных рынков закрылось, и бороться за место на внешних рынках стало значительно сложнее".

Программы компенсаций были пересмотрены с учетом интересов экспортеров. Так, например, программа по регистрации лекарств была разработана по предложению фарминдустрии. Теперь они смогут компенсировать затраты на клинические исследования, а также оформить переквалификацию лекарств в ВОЗ, что позволит им участвовать в закупках международных организаций, рассказал вице-президент Российского экспортного центра Сергей Вологодский.