Экзит-поллы: молодежь Среднего Запада голосует за Байдена

Предварительный опрос избирателей показал, что молодежь Среднего Запада США, граждане моложе 30 лет, активнее голосуют за кандидата от демократов Джо Байдена.

В среднем, по данным CNN, Байден заручился поддержкой примерно 6 из 10 избирателей этой группы в Огайо, Пенсильвании и Висконсине. В то время как Трамп только 3 из 10. В этом географическом регионе США, объединяющем 12 штатов, белые избиратели с высшим образованием также отдают предпочтение Джо Байдену.

В 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон продемонстрировала тотальное превосходство в голосах молодых избирателей, но при этом не победила ни в одном из обозначенных штатов.