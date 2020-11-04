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04.11.2020 06:05
Рубрика: В мире

Экзит-поллы: молодежь Среднего Запада голосует за Байдена

Текст: Алексей Чуриков
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Предварительный опрос избирателей показал, что молодежь Среднего Запада США, граждане моложе 30 лет, активнее голосуют за кандидата от демократов Джо Байдена.

Фото: REUTERS
Трамп вырвался вперед в штате Флорида

В среднем, по данным CNN, Байден заручился поддержкой примерно 6 из 10 избирателей этой группы в Огайо, Пенсильвании и Висконсине. В то время как Трамп только 3 из 10. В этом географическом регионе США, объединяющем 12 штатов, белые избиратели с высшим образованием также отдают предпочтение Джо Байдену.

В 2016 году кандидат от демократов Хиллари Клинтон продемонстрировала тотальное превосходство в голосах молодых избирателей, но при этом не победила ни в одном из обозначенных штатов.

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