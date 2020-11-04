Эпидемиолог оценил вероятность поражения легких у детей при COVID-19

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провели анализ данных о заболеваемости COVID-19 за девять месяцев. Статистика показала, что осложнение на легких получают 2,4 процента детей с диагнозом коронавирусная инфекция. Чем старше ребенок, тем больше вероятность поражения легких. Об этом рассказал агентству ТАСС заместитель директора по научной работе НИИ Александр Горелов.

Эксперты отметили также, что примерно треть детей переносят заболевание бессимптомно. Половина инфицированных - 49,9 процента - переболели коронавирусом в легкой форме; в тяжелой форме заболевание наблюдалось у 0,2 процента детей.

"В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых. При этом симптомы практически не отличаются - может быть и температура, и кашель", - отметил эпидемиолог. Поэтому и меры профилактики и защиты для детского населения должны быть такие же, как и для взрослого: строгий масочный режим и соблюдение санитарных правил.