Эпидемиолог оценил вероятность поражения легких у детей при COVID-19

Новости

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
В День народного единства парковка в Москве будет бесплатной 09:36
Глава Калмыкии стал донором для больных коронавирусом 09:35
В Киргизии впервые от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело 08:50
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 08:40
В Москве избили фотографа "Коммерсанта" 08:07
Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро 08:02
Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое 07:59
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек 07:45
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 07:13
Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков 06:30
Диего Марадону успешно прооперировали 06:23
Экзит-поллы: молодежь Среднего Запада голосует за Байдена 06:05
Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов 05:15
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России 05:13
Трамп вырвался вперед в штате Флорида 04:55
Байден на предвыборном митинге назвал внучку именем сына 04:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 11:03
Рубрика: Общество

Эпидемиолог оценил вероятность поражения легких у детей при COVID-19

Текст: Ольга Орлова

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора провели анализ данных о заболеваемости COVID-19 за девять месяцев. Статистика показала, что осложнение на легких получают 2,4 процента детей с диагнозом коронавирусная инфекция. Чем старше ребенок, тем больше вероятность поражения легких. Об этом рассказал агентству ТАСС заместитель директора по научной работе НИИ Александр Горелов.

Фото: Александр Корольков/РГ
Дистанция в 1,5 метра не спасает от коронавируса

Эксперты отметили также, что примерно треть детей переносят заболевание бессимптомно. Половина инфицированных - 49,9 процента - переболели коронавирусом в легкой форме; в тяжелой форме заболевание наблюдалось у 0,2 процента детей.

"В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых. При этом симптомы практически не отличаются - может быть и температура, и кашель", - отметил эпидемиолог. Поэтому и меры профилактики и защиты для детского населения должны быть такие же, как и для взрослого: строгий масочный режим и соблюдение санитарных правил.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Юг России Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
В Москве избили фотографа "Коммерсанта"
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
Назван усугубляющий течение коронавируса фактор
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно