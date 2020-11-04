Политическая Мельпомена постаралась на славу. Президентские выборы-2020 подарили зрителям захватывающий спектакль с непредсказуемым до последнего момента финалом, за что им спасибо. Но если отвлечься от эмоций и внешних эффектов, кампания и ее итоги подтвердили устойчивые тенденции, не зависящие от персоналий.

Америка расколота пополам, нет оснований ожидать, что такая ситуация изменится в сколько-нибудь обозримом будущем. Раскол не ситуативный, а вполне мировоззренческий, два кандидата, какими бы они лично ни были, олицетворяют разные общественно-политические философии. Растущая и все более напористо настроенная "прогрессивная Америка" против намеренной отстаивать свой традиционный образ жизни Америки консервативной. Судя по доминирующему медиафону, последнее время казалось, что первая берет верх. Однако результаты показывают, что острейшая борьба продолжается, а мейнстрим сознательно или инстинктивно заставляет всех смотреть в кривое зеркало. Демографические и культурные тренды вроде бы на стороне прогрессистов, но даже если это так, время полной победы еще не пришло. А поскольку страну с неизбежностью ждет сложная трансформация (даже возраст кандидатов демонстрирует переходность нынешнего момента), дальнейшую идейную палитру пока трудно предсказать. Возможно, на выходе из фазы внутренних изменений распределение общества по взглядам и партиям будет другим.

Америка расколота пополам, нет оснований ожидать, что такая ситуация изменится в обозримом будущем

Наиболее интересный вопрос, связанный с этими выборами, - что происходит с демократией. Все механизмы работают исправно, процедуры, созданные когда-то для поддержания системы сдержек и противовесов, соблюдаются, дойдет дело до судов - вероятно, и там будет все в четких рамках. Но когда политика до такой степени поляризована, а к этому добавляются еще и форс-мажорные обстоятельства (карантины, пандемия), в результате которых треть избирателей голосует дистанционно и сильно заранее, степень искажения "воли народа" становится трудно определить. Не говоря уже об упомянутой предвзятости СМИ, одна часть которых движется тараном со знакомым нам лозунгом "голосуй или проиграешь", а другая отстреливается бронебойными снарядами из глухой, но очень озлобленной обороны. Говорить об объективности медиа просто не имеет смысла, а сохраняющийся плюрализм на информационном рынке помогает мало - он просто гарантирует, что люди с определенными взглядами получают желаемую ими информацию и никакую другую.

Это не означает, что прежде всё было прекрасно, манипуляции имели место всегда, а приписываемая Черчиллю характеристика демократии как худшей формы правления помимо остальных верна. Однако в условиях более упорядоченного мира и относительно структурированной идеологической рамки демократические процедуры были более адекватны настроениям населения. Сейчас же то, что прежде посчитали бы мухляжом, презентуется в качестве отстаивания прав и свобод.

События в Соединенных Штатах довольно мало повлияют на Россию по трем причинам. Во-первых, прежняя политическая повестка дня между Россией и США исчерпана (даже если удастся продлить СНВ), а перспективы появления новой не ясны. Экономика большой роли не играет, а если что-то развивается, то само собой, вопреки государственной политике. Ну а идеологически мы давно разошлись по разным полюсам после романтических иллюзий либеральной гармонии в начале 1990-х. Во-вторых, изменения в мировом политическом ландшафте меняют систему приоритетов и для Вашингтона, и для Москвы, они перестают быть друг для друга столь важны, как раньше. И это процесс объективный, по крайней мере на нынешнем этапе мировой политики. В-третьих, внутриполитическая поляризация в Америке на позволит проводить активную и последовательную внешнюю политику при любом исходе.

В условиях анархического полицентризма современного мира опыт предыдущих периодов не только бесполезен, но даже мешает пониманию новых процессов. Для России важный аспект его - чрезмерная фиксация на США в ущерб другим направлениям. И от этого надо избавляться как можно скорее. У России и Соединенных Штатов могут появиться совместные интересы, но для этого понадобится переосмысление самого характера связей, отказ от инерции "холодной войны" и особенно времени после нее.

Соединенные Штаты на предстоящий период будут прежде всего заняты собственными делами. Наиболее острые вызовы для всех - внутренние. Значимость внешних дел сократится, зато расширяется их роль в качестве инструмента решения внутренних проблем. А это еще сужает пространство для содержательного международного разговора. Замкнутый круг.

Наиболее интересный вопрос, связанный с этими выборами, - что происходит с демократией

По-настоящему новый этап начнется тогда, когда выборы в США не будут вызывать всеобщей экзальтации по всему миру, а превратятся во внутренний процесс еще одного иностранного государства. Пусть и важного. А симпатии либо антипатии к тому или иному претенденту будут определяться прежде всего эстетическими пристрастиями, а не мыслями о том, как он повлияет на будущее остального мира.