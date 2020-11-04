Новости

Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 18:48
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 18:35
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 18:13
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 18:01
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 17:52
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 17:47
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 16:48
Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя 16:31
Четыре человека пострадали во время драки возле Белого дома 16:10
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих 16:09
Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год 16:00
Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом 15:55
Сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок" закрывается после 2-го сезона 15:52
В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро 15:02
Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная 14:33
Мишустин поздравил страну с Днем народного единства 14:15
Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней 14:09
Игрок "Рубина" попал в больницу после удара локтем во время матча 13:54
Миротворческий центр РФ сообщил о подготовке новой провокации в Идлибе 13:49
Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях 13:37
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 13:32
Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США 13:28
Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 18:18
Рубрика: Власть

Во славу Мельпомены

Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Политическая Мельпомена постаралась на славу. Президентские выборы-2020 подарили зрителям захватывающий спектакль с непредсказуемым до последнего момента финалом, за что им спасибо. Но если отвлечься от эмоций и внешних эффектов, кампания и ее итоги подтвердили устойчивые тенденции, не зависящие от персоналий.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Reuters
Опубликованы предварительные результаты президентских выборов в США

Америка расколота пополам, нет оснований ожидать, что такая ситуация изменится в сколько-нибудь обозримом будущем. Раскол не ситуативный, а вполне мировоззренческий, два кандидата, какими бы они лично ни были, олицетворяют разные общественно-политические философии. Растущая и все более напористо настроенная "прогрессивная Америка" против намеренной отстаивать свой традиционный образ жизни Америки консервативной. Судя по доминирующему медиафону, последнее время казалось, что первая берет верх. Однако результаты показывают, что острейшая борьба продолжается, а мейнстрим сознательно или инстинктивно заставляет всех смотреть в кривое зеркало. Демографические и культурные тренды вроде бы на стороне прогрессистов, но даже если это так, время полной победы еще не пришло. А поскольку страну с неизбежностью ждет сложная трансформация (даже возраст кандидатов демонстрирует переходность нынешнего момента), дальнейшую идейную палитру пока трудно предсказать. Возможно, на выходе из фазы внутренних изменений распределение общества по взглядам и партиям будет другим.

Америка расколота пополам, нет оснований ожидать, что такая ситуация изменится в обозримом будущем

Наиболее интересный вопрос, связанный с этими выборами, - что происходит с демократией. Все механизмы работают исправно, процедуры, созданные когда-то для поддержания системы сдержек и противовесов, соблюдаются, дойдет дело до судов - вероятно, и там будет все в четких рамках. Но когда политика до такой степени поляризована, а к этому добавляются еще и форс-мажорные обстоятельства (карантины, пандемия), в результате которых треть избирателей голосует дистанционно и сильно заранее, степень искажения "воли народа" становится трудно определить. Не говоря уже об упомянутой предвзятости СМИ, одна часть которых движется тараном со знакомым нам лозунгом "голосуй или проиграешь", а другая отстреливается бронебойными снарядами из глухой, но очень озлобленной обороны. Говорить об объективности медиа просто не имеет смысла, а сохраняющийся плюрализм на информационном рынке помогает мало - он просто гарантирует, что люди с определенными взглядами получают желаемую ими информацию и никакую другую.

Это не означает, что прежде всё было прекрасно, манипуляции имели место всегда, а приписываемая Черчиллю характеристика демократии как худшей формы правления помимо остальных верна. Однако в условиях более упорядоченного мира и относительно структурированной идеологической рамки демократические процедуры были более адекватны настроениям населения. Сейчас же то, что прежде посчитали бы мухляжом, презентуется в качестве отстаивания прав и свобод.

События в Соединенных Штатах довольно мало повлияют на Россию по трем причинам. Во-первых, прежняя политическая повестка дня между Россией и США исчерпана (даже если удастся продлить СНВ), а перспективы появления новой не ясны. Экономика большой роли не играет, а если что-то развивается, то само собой, вопреки государственной политике. Ну а идеологически мы давно разошлись по разным полюсам после романтических иллюзий либеральной гармонии в начале 1990-х. Во-вторых, изменения в мировом политическом ландшафте меняют систему приоритетов и для Вашингтона, и для Москвы, они перестают быть друг для друга столь важны, как раньше. И это процесс объективный, по крайней мере на нынешнем этапе мировой политики. В-третьих, внутриполитическая поляризация в Америке на позволит проводить активную и последовательную внешнюю политику при любом исходе.

Facebook счел заявления Трампа о победе на выборах преждевременными

В условиях анархического полицентризма современного мира опыт предыдущих периодов не только бесполезен, но даже мешает пониманию новых процессов. Для России важный аспект его - чрезмерная фиксация на США в ущерб другим направлениям. И от этого надо избавляться как можно скорее. У России и Соединенных Штатов могут появиться совместные интересы, но для этого понадобится переосмысление самого характера связей, отказ от инерции "холодной войны" и особенно времени после нее.

Соединенные Штаты на предстоящий период будут прежде всего заняты собственными делами. Наиболее острые вызовы для всех - внутренние. Значимость внешних дел сократится, зато расширяется их роль в качестве инструмента решения внутренних проблем. А это еще сужает пространство для содержательного международного разговора. Замкнутый круг.

Наиболее интересный вопрос, связанный с этими выборами, - что происходит с демократией

По-настоящему новый этап начнется тогда, когда выборы в США не будут вызывать всеобщей экзальтации по всему миру, а превратятся во внутренний процесс еще одного иностранного государства. Пусть и важного. А симпатии либо антипатии к тому или иному претенденту будут определяться прежде всего эстетическими пристрастиями, а не мыслями о том, как он повлияет на будущее остального мира.

Власть Позиция В мире США Колонка Федора Лукьянова

Главное сегодня

Путин надеется мирно решить конфликт в Нагорном Карабахе
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части