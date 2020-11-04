Финансовые рынки нервно отреагировали на первые результаты гонки за Белый дом

Борьба между Дональдом Трампом и Джо Байденом оказалась более напряженной, чем ожидалось, и это отразилось в среду на колебаниях финансовых рынков. Курс доллара по отношению к основным мировым валютам то поднимался, то падал, европейский рынок акций в основном снижался, а курс рубля на форекс-рынке (торгов на Московской бирже в среду не было, они открываются 5 ноября) пытался укрепляться. Не исключено, что этот процесс продолжится.

Попытки построить точный прогноз влияния выборов в США на мировую экономику вообще и российский рубль в частности пока что больше похожи на гадание на кофейной гуще. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Характерно, что в среду доходность американских гособлигаций - а это хороший индикатор настроений рынка - резко упала. Это можно трактовать двояко - и как смену настроений инвесторов на победу Дональда Трампа либо как их же бегство от рисков. Дело в том, что еще несколько дней назад инвесторы по всему миру однозначно закладывались на победу кандидата от демократов Джо Байдена как на основной сценарий. Несколько дней подряд динамика доходности американского госдолга росла, поскольку от Байдена и демократов ожидают новых масштабных мер поддержки американской экономики.

Динамика же мировых рынков в среду в целом повторила динамику подсчета голосов в США - это была большая волна неопределенности и колебаний. Так, индекс доллара к основным мировым валютам, сначала повысившийся, к вечеру растерял все преимущество. Курс доллара не удержался и по отношению к рублю - российская валюта хоть и ненамного (примерно на 0,4%), но укрепилась к нему на форекс-рынке. Косвенно это можно трактовать как признак того, что в четверг, когда откроются торги на Московской бирже, рубль продолжит укрепляться к доллару, а российские фондовые индексы вырастут.

С высокой точностью сейчас можно сделать только один экономический прогноз - в ближайшие дни рынки будут сильно колебаться

В среду же по сути инвесторы по всему миру без очевидного претендента на победу на выборах предпочли занять выжидательную позицию. Из-за той же неопределенности, которая вредит состоянию любых рынков, в среду падали и европейские фондовые индексы. Показатели азиатских рынков повторили путь индекса доллара, сначала укрепившись, а потом откатившись обратно.

Отдельный вопрос - что будет дальше.

В любом случае попытка построить точный прогноз именно сейчас - сродни гаданию на кофейной гуще, не скрывает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. "Обычно такие моменты неопределенности используются спекулянтами, вызывая крупные колебания на валютном и фондовом рынках", - говорит он. Пока, по мнению Миркина, диагноз для мировых рынков следующий - высокая волатильность, а в конце года - попытка приподняться. Для рубля может быть и особенный сценарий - укрепление, например, до 74-76 рублей за доллар в том числе и в силу того, что не все в его динамике определяется внешними факторами, говорит Миркин. Вероятность такого сценария, по его мнению, 60-65%.

Нынешние выборы США проходят на фоне сильной поляризации общества, а почти равные результаты голосования плюс необычно высокий процент досрочного голосования и голосования по почте доводят их до предела накала страстей, говорит экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Все это означает рост неопределенности и рыночных колебаний, но рано или поздно определенность наступит, подчеркивает он. И тогда окажется, что на среднесрочном (обычно под этим подразумевается срок в три года. - "РГ") временном горизонте результаты американских выборов для России нейтральны, говорит Хестанов.

"Лучше всего они описываются формулой "оба хуже". Во-первых, американская политическая система - система сложных сдержек и противовесов. Ничье персональное решение не приведет к масштабным последствиям. А примерно равное влияние демократов и республиканцев - залог того, что как минимум до 2024 года ни одна из партий не будет доминировать в принятии важных политических решений", - рассказывает Хестанов. Для российской экономики, как и для российского фондового рынка это означает, что динамика пандемии (через воздействие на спрос на нефть) в среднесрочной перспективе куда важнее политических страстей, подчеркивает экономист. В более же долгосрочной перспективе на первое место выходит глобальный спрос на углеводороды - в этом ключе гораздо более чувствительным будет введение углеродного налога. Санкции же особых проблем экономике страны в целом не нанесут, считает Хестанов.

Для российской экономики и фондового рынка динамика спроса на нефть и газ скоро снова станет гораздо важнее политических страстей в США

"Мы закладываем более высокий риск санкций в случае победы Байдена, учитывая его предыдущую и текущую риторику, тогда как переизбрание Трампа могло бы несколько снизить давление", - отмечает Софья Донец, экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ и экс-начальник отдела департамента денежно-кредитной политики Банка России. В любом случае, геополитическая неопределенность, вероятно, сохранится, по меньшей мере, до конца года, соглашается она. В более долгосрочной перспективе результаты выборов также могут отразиться на общих настроениях инвесторов в отношении развивающихся рынков, а значит, сказаться на притоке средств на российский рынок. "Мы полагаем, что администрация Байдена может ассоциироваться с более слабым долларом и более высокими потоками инвестиций на развивающиеся рынки", - говорит Донец.

Шоковый год для нефтяной отрасли

Этот год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе, заявил глава минэнерго Александр Новак, выступая на заседании энергодиалога Россия-ОПЕК.

"Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - подчеркнул министр. - Снижение мобильности общества, переход населения в онлайн, остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса. Сейчас мы наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав, сказал Новак.

За день до заседания, 2 ноября, нефть марки Brent в моменте подешевела до 36 долларов за баррель, но в течение суток котировки сумели отыграть падение и вернулись к уровню выше 40 долларов за баррель.

Помимо возобновленных карантинных ограничений, повышенная нестабильность цен вызвана ожиданием результатов выборов в США, которые могут сильно повлиять на объемы производства "черного золота" в мире.

В случае победы действующего президента Дональда Трампа американская нефтегазовая отрасль получит поддержку, и при благоприятной конъюнктуре добыча нефти в США будет расти. Сейчас она составляет около 11 млн баррелей в сутки - больше всех в мире. С другой стороны, сохранение своего поста Дональдом Трампом увеличивает вероятность продолжения торгового противостояния с Китаем, что отрицательно скажется на объемах потребления энергоресурсов.

Если победит Джо Байден, вероятны экологические ограничения для сланцевых производителей и вектор в сторону поддержки "зеленой" энергетики. Ожидать резкого спада добычи в стране не приходится, поскольку в нефтегазовой отрасли занято более 10 млн человек. Но поддержку и лоббирование своих интересов на самом высоком уровне нефтедобытчики потеряют. При этом при Джо Байдене станет возможным ослабление санкций против Ирана, который в силах добавить к общемировому производству около 3,5 млн баррелей в сутки. Вместе с растущей добычей в Ливии, которую прогнозируют на уровне 1 млн баррелей в сутки к концу 2020 года - это способно дестабилизировать нефтяной рынок почище любой торговой войны США с Китаем.

Поддержать же нефтяные цены может также решение ОПЕК+ продлить действующие квоты сокращения добычи на какой-то период 2021 года. Сейчас страны, участвующие в ОПЕК+, суммарно сокращают производство на 7,7 млн баррелей в сутки. С начала 2021 года показатель планировали снизить до 5,8 млн баррелей, но в создавшейся ситуации наращивание добычи, скорее всего, будет отложено.

Подготовил Сергей Тихонов