Франкоязычные кантоны Швейцарии вводят режим ЧП из-за COVID-19

Во и Фрибур - франкоязычные кантоны Швейцарии - объявили чрезвычайное положение в связи ростом случаев COVID-19. Об этом объявили власти территорий.

"Карантин вводится с 4 по 30 ноября. На этот период закрываются все рестораны и бары. Власти кантона Во пока оставили открытыми школы, все магазины и салоны красоты, но при условии строгого соблюдения санитарных норм. Во Фрибуре закрытыми на период карантина будут магазины, места развлечений, спортивные центры, СПА и бассейны", - приводит подробности РИА Новости.

Ранее аналогичные ограничения и режим чрезвычайного положения из-за роста новых случаев коронавируса во франкоязычной части Швейцарии объявили Нёшатель, Юра и Женева. По данным Университета Джонса Хопкинса, положительный тест на COVID-19 в стране получили 182 тысячи 303 человека.