Игрок "Рубина" попал в больницу после удара локтем во время матча

Полузащитник казанского "Рубина" Дарко Йевтич получил серьезную травму во время матча Кубка России против "СКА-Хабаровск".

На 22-й минуте нападающий хабаровчан нанес ему удар локтем в лицо, после чего у футболиста пошла кровь, он рухнул на газон и потерял сознание. Усилиями медицинского персонала "Рубина" игрок смог прийти в себя, после чего был госпитализирован.

Как сообщает Twitter "Рубина", у игрока диагностировано тяжелое сотрясение, также сломан нос. Футболист уже вернулся в расположение команды и чувствует себя удовлетворительно.

Матч завершился победой "СКА-Хабаровск" - 1:0. Эта команда заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала.