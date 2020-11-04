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04.11.2020 23:42
Рубрика: В мире

Италию из-за коронавируса разделят на сектора

Текст: Нива Миракян (Рим)
В среду вечером премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении общенационального комендантского часа и серьезных ограничений по передвижению внутри страны.
Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI

По сравнению с прошлой неделей, число зараженных на Апеннинах выросло почти вдвое, перешагнув психологическую отметку в 30 тыс. человек, а индекс трансмиссивности Rt, рассчитанный по симптоматическим случаям, достиг критического уровня - 1,7. Вопреки ожиданиям, итальянские власти не стали вводить тотальный локдаун, ограничившись принятием ряда точечных мер, нацеленных на сдерживание вируса.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Сегодня, по сравнению с "первой волной", мы располагаем наиболее выверенным планом действий, который базируется на 21 параметре и является нашим "компасом", - объяснил решение правительства Конте.

Главным нововведением нового декрета станет комендантский час, который будет действовать на территории всей страны с 22 часов вечера и до 5 утра - передвижение по улице будет разрешено при наличии самодекларации и исключительно по работе и учебе, состоянию здоровья и в случае крайней необходимости. Помимо этого, в Италии закроются музеи и галереи, а также по выходным прекратят работать крупные торговые центры. Решено также сократить наполовину вместительность общественного транспорта и перевести старшеклассников на дистанционное обучение, а ученикам начальной школы придется впредь сидеть в классах в масках.

Согласно озвученному премьером документу, 20 итальянских регионов разделят в зависимости от эпидемической ситуации на три категории: красные, оранжевые и желтые. Зеленой зоны нет, поскольку вирус уверенно обосновался во всех уголках Италии. Решение о присуждении того или иного цвета будет принимать Минздрав Италии на основе индекса распространения вируса, наличия пациентов, подключенных к системе ИВЛ, а также консультаций с региональными властями.

В "красных зонах", к которым на данном этапе причислены многострадальная Ломбардия, ставшая весной эпицентром заражения, Пьемонт, Валле д'Аоста, Калабрия и Больцано, будут закрыты магазины розничной торговли, за исключением продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. В пределах вышеуказанных регионов будет запрещено перемещаться без необходимости между отдельными городами и провинциями. Въезд и выезд в регионы с "красным" и "оранжевым" индексом будет возможен лишь в особых случаях и должен быть мотивирован. В этих зонах также приостановят свою деятельность бары и рестораны, которым будет позволено продавать еду и напитки на вынос и осуществлять доставку до 22 часов вечера. Новый пакет мер вступит в силу 6 ноября и будет действовать вплоть до 3 декабря.

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