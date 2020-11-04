Как исполняется союзный бюджет

Исполняющий обязанности председателя КГК Беларуси Василий Герасимов отметил, что нарушения при исполнении бюджета Союзного государства не носят системного характера и устранимы: "В целом это тенденция последних лет, исполнение идет достаточно неплохо. Выявлены отдельные нарушения, связанные со строительством, государственными закупками, финансированием. При этом требуют решения некоторые системные вопросы. В частности, не урегулирован порядок создания и оценки имущества, вопросы привлечения внебюджетных средств для реализации союзных программ, не анализируется их конечный результат".
При проведении проверки установлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 1,9 млн российских рублей. По требованию контролирующих ведомств большая часть использованных с нарушением средств возвращена в бюджет Союзного государства. При этом в полном или почти полном объеме расходы исполнены по двум разделам: "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" и "Сельское хозяйство и рыболовство".
Бюджет израсходован на 98,3% плановых назначений. Это один из лучших показателей за последние годы (в 2018-м уровень кассового исполнения расходов составлял 99,1%, в 2017-м - 84,6%, в 2016-м - 95%, в 2015-м - 94,8%, в 2014-м - 86,1%).
Если говорить о цифрах, то анализ структуры расходов бюджета Союзного государства за 2019 год показал, что их основной удельный вес приходится на реализацию 12 союзных программ - 4,3 млрд российских рублей (65,1% от суммы всех произведенных расходов бюджета). Бюджетные назначения исполнены в полном либо почти в полном объеме по четырем из них. Контролирующие органы отметили тенденцию сокращения остатков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет. Так, в 2019 году остатки снизились в 3,2 раза (с 2,5 млрд до 0,8 млрд российских рублей).
На заседании утвержден План совместных мероприятий Комитета госконтроля и Счетной палаты на 2021 год. Он предусматривает ряд контрольных мероприятий, в том числе проверку использования средств союзного бюджета, выделенных на реализацию Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проверку исполнения обязательств по Соглашению между правительствами России и Беларуси об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского университета. Запланированы семинары и другие мероприятия.