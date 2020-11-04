Как исполняется союзный бюджет

Комитет государственного контроля Беларуси и Счетная палата России проверили исполнение бюджета Союзного государства в 2019 году. Итоги подвели во время заседания коллегии, которая прошла в формате видеоконференции.

Исполняющий обязанности председателя КГК Беларуси Василий Герасимов отметил, что нарушения при исполнении бюджета Союзного государства не носят системного характера и устранимы: "В целом это тенденция последних лет, исполнение идет достаточно неплохо. Выявлены отдельные нарушения, связанные со строительством, государственными закупками, финансированием. При этом требуют решения некоторые системные вопросы. В частности, не урегулирован порядок создания и оценки имущества, вопросы привлечения внебюджетных средств для реализации союзных программ, не анализируется их конечный результат".

Основной удельный вес расходов бюджета в 2019 году (65,1%) приходится на реализацию 12 союзных программ

При проведении проверки установлены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 1,9 млн российских рублей. По требованию контролирующих ведомств большая часть использованных с нарушением средств возвращена в бюджет Союзного государства. При этом в полном или почти полном объеме расходы исполнены по двум разделам: "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" и "Сельское хозяйство и рыболовство".

Бюджет израсходован на 98,3% плановых назначений. Это один из лучших показателей за последние годы (в 2018-м уровень кассового исполнения расходов составлял 99,1%, в 2017-м - 84,6%, в 2016-м - 95%, в 2015-м - 94,8%, в 2014-м - 86,1%).

Если говорить о цифрах, то анализ структуры расходов бюджета Союзного государства за 2019 год показал, что их основной удельный вес приходится на реализацию 12 союзных программ - 4,3 млрд российских рублей (65,1% от суммы всех произведенных расходов бюджета). Бюджетные назначения исполнены в полном либо почти в полном объеме по четырем из них. Контролирующие органы отметили тенденцию сокращения остатков средств бюджетов Союзного государства прошлых лет. Так, в 2019 году остатки снизились в 3,2 раза (с 2,5 млрд до 0,8 млрд российских рублей).

7,3 млрд рублей. В таком объеме в 2019 году были исполнены доходы бюджета Союзного государства. Это 100,1% планируемого показателя.

На заседании утвержден План совместных мероприятий Комитета госконтроля и Счетной палаты на 2021 год. Он предусматривает ряд контрольных мероприятий, в том числе проверку использования средств союзного бюджета, выделенных на реализацию Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, проверку исполнения обязательств по Соглашению между правительствами России и Беларуси об условиях учреждения и деятельности Российско-Белорусского университета. Запланированы семинары и другие мероприятия.