Как молодой доктор внедряет инновации в могилевской сельской амбулатории

Молодой специалист Ольга Фролова, которая заведует Бельской амбулаторией врача общей практики, сначала расстроилась, что ее распределили после вуза в родной Кричевский район Могилевской области. Говорит, хотела новизны впечатлений и самостоятельности. Но, проработав всего лишь год, поняла, что это ее судьба.

Застаем доктора в районной поликлинике, куда ее временно вынудила перебраться пандемия.

- Несколько месяцев отработала в инфекционном отделении, а потом меня перевели в выездную бригаду, работающую с COVID-19. Получается, "своих" пациентов не видела давно и очень скучаю, - искренность слов 25-летней девушки подтверждают моментально навернувшиеся слезы. - Участок хорошо мне знаком, там живет много родственников, друзей. Я сама родом из Кричева, а одна из деревень - малая родина папы, где в детстве всегда проводила много времени. Именно в этом сначала заключалась главная сложность - быть на виду у небезразличных мне людей, при них набивать профессиональные шишки. А сейчас понимаю, какую они мне оказали поддержку. Самые добрые, вежливые, чуткие, понимающие. Никто из них, образно говоря, дверь ногой не открывает. Всегда спросят, занята ли я, могу ли принять. В городе же бывали разные посетители, даже скандальные, поэтому теперь своих сельчан ни на кого не променяю. И с коллегами повезло - они очень хорошо меня приняли, в случае чего всегда подскажут и помогут.

В амбулатории агрогородка Бель работают семь человек. Есть дневной стационар, физиотерапевтический кабинет, аптека, гинекологическое кресло. Всего на обслуживании 2,1 тысячи взрослых и детей, 13 населенных пунктов, самый дальний из которых находится за 14 километров:

- И это порой становится проблемой. Жителям некоторых деревень сложно добираться ко мне. Маршрутка проходит мимо, не заезжая в Бель, и людям нужно около трех километров идти от трассы. А ведь наша амбулатория хорошо обеспечена оборудованием и расходными материалами, пациенты хотят обслуживаться у нас - без направлений, долгих очередей. Для меня это важно, поэтому просила райисполком решить вопрос с транспортом.

Совершенствует систему работы амбулатории инициативный медик и по другим направлениям. Как смеется сама, все от лени:

- Мне проще сделать один раз хорошо, чем потом переделывать. Поэтому на основе данных из двух сельсоветов создала электронную базу своих пациентов, постепенно обновляю и дополняю ее. Также для экономии времени сделала себе печать с шаблонными графами показания здоровья. Идею подсмотрела во время практики в одном из медучреждений Могилева и решила внедрить у себя. Это очень удобно на вызовах: отштамповал лист дневника здоровья, внес показания пульса, температуры или веса - и свободен. Но если человек серьезно болен, то уже описываю его состояние подробно.

Интересно, что изначально Ольга планировала поступать на фармацевта. И вот, что называется, воля случая. Баллов не хватило, поэтому девушка подала документы на лечебное дело. Уже во время учебы убедилась, что это к лучшему:

- Поняла, что в школе просто любила, как преподает химию и биологию конкретная учительница, была ею очарована. А лечить людей - то, что мне действительно приносит удовольствие. Испытываю внутреннюю радость, когда удается помочь больному.

Молодой врач живет в Кричеве в родительском доме. Сначала хотела поселиться в агрогородке, куда ее распределили, но отказалась от этой идеи из-за дежурств в районной больнице.

- Сельскую местность люблю и ценю в большой степени с точки зрения эстетики. Ландыши, грибы, засеянные поля, красивые закаты - в этом есть своя романтика. Никогда не упускаю возможность полюбоваться пейзажами. Хотя и от деревенского быта недалека, живу в частном доме со своим участком, умею делать все. Не знаю, как сложится дальше, но для меня работать в деревне, а жить в городе - идеальный вариант. Нашла внутренний баланс.

Калькулятор Ольги Фроловой

На дорогу до работы Ольга Фролова тратит за 24 рабочих дня до 55 белорусских рублей (примерно 1600 российских). Живет девушка в родительском доме, поэтому на часть бытовых расходов в виде покупки продуктов и оплаты коммунальных услуг тратиться не нужно. Примерно 100 рублей в месяц уходит на досуг, развлечения и встречи с друзьями. Половину каждой зарплаты - ставка врача около 1000 белорусских рублей (до 30 тысяч российских) плюс доплаты за дежурства в райполиклинике - Ольге удается откладывать "на мечту".